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Дроны ВСУ пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ
Дроны ВСУ пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ - 19.05.2024, ПРАЙМ
Дроны ВСУ пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ
Украинские дроны ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края. В итоге подавлены не менее 10 дронов, один аппарат упал на территорию НПЗ в | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T06:19+0300
2024-05-19T06:19+0300
2024-05-19T06:19+0300
спецоперация на украине
всу
нпз
краснодарский край
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Украинские дроны ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края. В итоге подавлены не менее 10 дронов, один аппарат упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, При этом в Кущевском районе из-за падения одного из дронов произошел локальный пожар. Возгорание не затронуло территорию населенных пунктов.Сейчас спасатели ликвидируют возгорание, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.
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всу, нпз, краснодарский край
Спецоперация на Украине, ВСУ, НПЗ, Краснодарский край
Дроны ВСУ пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ
ВСУ пытались атаковать дронами объекты на территории Краснодарского края, в том числе НПЗ
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Украинские дроны ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края. В итоге подавлены не менее 10 дронов, один аппарат упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,
При этом в Кущевском районе из-за падения одного из дронов произошел локальный пожар. Возгорание не затронуло территорию населенных пунктов.
Сейчас спасатели ликвидируют возгорание, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.
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