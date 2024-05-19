https://1prime.ru/20240519/drony-848304427.html

Дроны ВСУ пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ

Дроны ВСУ пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ - 19.05.2024, ПРАЙМ

Дроны ВСУ пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ

Украинские дроны ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края. В итоге подавлены не менее 10 дронов, один аппарат упал на территорию НПЗ в | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T06:19+0300

2024-05-19T06:19+0300

2024-05-19T06:19+0300

спецоперация на украине

всу

нпз

краснодарский край

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Украинские дроны ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края. В итоге подавлены не менее 10 дронов, один аппарат упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, При этом в Кущевском районе из-за падения одного из дронов произошел локальный пожар. Возгорание не затронуло территорию населенных пунктов.Сейчас спасатели ликвидируют возгорание, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

https://1prime.ru/20240515/bpla-848170846.html

краснодарский край

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всу, нпз, краснодарский край