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"Не должна потерпеть неудачу". Германии нужны еще деньги для Киева - 19.05.2024, ПРАЙМ
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"Не должна потерпеть неудачу". Германии нужны еще деньги для Киева
"Не должна потерпеть неудачу". Германии нужны еще деньги для Киева - 19.05.2024, ПРАЙМ
"Не должна потерпеть неудачу". Германии нужны еще деньги для Киева
Минобороны ФРГ направило в правительство запрос на выделение дополнительных 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву, пишет газета Bild со ссылкой на источники. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T07:50+0300
2024-05-19T07:50+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минобороны ФРГ направило в правительство запрос на выделение дополнительных 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву, пишет газета Bild со ссылкой на источники.Как сообщается в публикации, 15 мая глава ведомства Борис Писториус встретился с канцлером Олафом Шольцем, а 16 мая - с главой Минфина Кристианом Линднером. Запрос на направление денег Минфин согласовал запрос.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Германия не должна потерпеть неудачу в усилении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить дополнительное оружие в этом году. Если получится достигнуть консенсуса в правительстве, мы отыщем способы в нынешнем финансовом году", - сообщил газете чиновник из министерства, пожелавший сохранить анонимность.По данным издания, в будущем году вооруженные силы ФРГ могут запросить на нужды Украины рекордную сумму в 15 миллиардов евро.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву вооружением. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркивали, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут для России законной целью. В Кремле указывали, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
07:50 19.05.2024
 
"Не должна потерпеть неудачу". Германии нужны еще деньги для Киева

Bild: Минобороны Германии просит для Украины еще 3,8 миллиарда евро

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минобороны ФРГ направило в правительство запрос на выделение дополнительных 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
Как сообщается в публикации, 15 мая глава ведомства Борис Писториус встретился с канцлером Олафом Шольцем, а 16 мая - с главой Минфина Кристианом Линднером. Запрос на направление денег Минфин согласовал запрос.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Германия не должна потерпеть неудачу в усилении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить дополнительное оружие в этом году. Если получится достигнуть консенсуса в правительстве, мы отыщем способы в нынешнем финансовом году", - сообщил газете чиновник из министерства, пожелавший сохранить анонимность.
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Вчера, 18:32
По данным издания, в будущем году вооруженные силы ФРГ могут запросить на нужды Украины рекордную сумму в 15 миллиардов евро.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву вооружением. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркивали, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут для России законной целью. В Кремле указывали, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
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