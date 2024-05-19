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Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова
Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова - 19.05.2024, ПРАЙМ
Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова
Наступление ВС России в Харьковском направлении вызвала истерику в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил киевский политолог Константин... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T18:31+0300
2024-05-19T18:31+0300
2024-05-19T18:31+0300
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Наступление ВС России в Харьковском направлении вызвала истерику в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Андрей Юсов, советник (главы ГУР МО Украины. — Прим. ред.) Кирилла Буданова*, <…> не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента и соответственно была абсолютная неуступчивость со стороны (главкома ВСУ) Сырского, который говорил, что никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову", — отметил он.Бондаренко полагает, что киевский режим не ожидал, что российские войска направятся в сторону Харькова.Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.*Внесен в список террористов и экстремистов.
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наступление, харьков, всу, украина
Спецоперация на Украине, наступление, ХАРЬКОВ, ВСУ, УКРАИНА
Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова
Бондаренко: в офисе Зеленского началась истерика из-за удара РФ под Харьковом
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Наступление ВС России в Харьковском направлении вызвала истерику в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так".
"Андрей Юсов, советник (главы ГУР МО Украины. — Прим. ред.) Кирилла Буданова*, <…> не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента и соответственно была абсолютная неуступчивость со стороны (главкома ВСУ) Сырского, который говорил, что никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову", — отметил он.
Бондаренко полагает, что киевский режим не ожидал, что российские войска направятся в сторону Харькова.
Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
"Застигнуты врасплох". NYT описала наступление ВС России на Харьков