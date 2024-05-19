https://1prime.ru/20240519/isterika-848309416.html

Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова

Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова - 19.05.2024, ПРАЙМ

Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова

Наступление ВС России в Харьковском направлении вызвала истерику в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил киевский политолог Константин... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T18:31+0300

2024-05-19T18:31+0300

2024-05-19T18:31+0300

спецоперация на украине

наступление

харьков

всу

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Наступление ВС России в Харьковском направлении вызвала истерику в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Андрей Юсов, советник (главы ГУР МО Украины. — Прим. ред.) Кирилла Буданова*, <…> не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента и соответственно была абсолютная неуступчивость со стороны (главкома ВСУ) Сырского, который говорил, что никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову", — отметил он.Бондаренко полагает, что киевский режим не ожидал, что российские войска направятся в сторону Харькова.Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.*Внесен в список террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240518/natisk-848303980.html

харьков

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

наступление, харьков, всу, украина