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Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС - 19.05.2024, ПРАЙМ
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Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС - 19.05.2024, ПРАЙМ
Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Ущерб от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками еще не определен полностью, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T12:28+0300
2024-05-19T12:28+0300
спецоперация на украине
каховская гэс
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. Ущерб от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками еще не определен полностью, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Он напомнил, что ранее примерная сумма ущерба была оценена в 11,5 миллиарда рублей, это подразумевает ущерб социальным, инфраструктурным объектам и жилью людей.Конечная сумма ущерба будет понятна после восстановления инфраструктуры и обеспечения жильем эвакуированных, сказал сенатор.Часть ущерба является безвозвратной, включая погибших людей, животных и уникальную флору и фауну.Также есть также косвенный ущерб, например, снижение урожая из-за отсутствия централизованного полива и малого количества весенних осадков.Плотина Каховской ГЭС рухнула после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками, вызвав масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу. Президент Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима и квалифицировал его как теракт. Около 9 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия, 59 человек погибли. ,
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каховская гэс, совет федерации
Спецоперация на Украине, Каховская ГЭС, Совет Федерации
12:28 19.05.2024
 
Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Сенатор Кастюкевич: конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. Ущерб от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками еще не определен полностью, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Он напомнил, что ранее примерная сумма ущерба была оценена в 11,5 миллиарда рублей, это подразумевает ущерб социальным, инфраструктурным объектам и жилью людей.
Конечная сумма ущерба будет понятна после восстановления инфраструктуры и обеспечения жильем эвакуированных, сказал сенатор.
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Часть ущерба является безвозвратной, включая погибших людей, животных и уникальную флору и фауну.
Также есть также косвенный ущерб, например, снижение урожая из-за отсутствия централизованного полива и малого количества весенних осадков.
Плотина Каховской ГЭС рухнула после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками, вызвав масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу. Президент Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима и квалифицировал его как теракт. Около 9 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия, 59 человек погибли. ,
 
Спецоперация на УкраинеКаховская ГЭССовет Федерации
 
 
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