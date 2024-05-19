https://1prime.ru/20240519/kitayskie-848306120.html

"Автостат" составил список основных недостатков китайских машин в России

"Автостат" составил список основных недостатков китайских машин в России - 19.05.2024, ПРАЙМ

"Автостат" составил список основных недостатков китайских машин в России

Типичные ремонты китайских автомобилей не имеют ярко выраженных особенностей или "болячек", их качество улучшилось за последние 10-15 лет, включая кузовную... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T11:08+0300

2024-05-19T11:08+0300

2024-05-19T11:08+0300

авто

китайский автопром

https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Типичные ремонты китайских автомобилей не имеют ярко выраженных особенностей или "болячек", их качество улучшилось за последние 10-15 лет, включая кузовную часть, лакокрасочное покрытие и общее качество сборки, пишет "Автостат".Как отмечается, китайские автомобили стали основным пополнением российского автопарка в последние годы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам директора международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяны Овчинниковой, число машинозаездов на сервис для них значительно выросло в 2023 году, сейчас доля в структуре машинозаездов все еще небольшая, однако ожидается значительный рост через два-три года. Средний чек за обслуживание и ремонт китайских автомобилей составил 7187 рублей, что является одним из самых низких показателей.В публикации говорится, что китайский автопром совершил резкий скачок в технологиях, внедряемых в современные модели.Чтобы избежать поломок, рекомендуется проходить регулярное техническое обслуживание и своевременно устранять неисправности. Ситуация с обеспечением запчастями для китайских автомобилей все еще имеет сложности, особенно с новыми и редкими марками. Рынок запчастей уже отреагировал на поток новых марок из КНР, большинство торговых марок наладило производство и поставку аналогов расходников.Сооснователь сети умных автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова отмечает, что владельцы китайских авто предпочитают по гарантии устранять неполадки через официальных дилеров. Сроки ремонта в дилерских центрах могут доходить до полугода из-за большой очереди. При этом ресурс у них в несколько раз меньше, чем у европейских. Основные проблемы связаны с электрикой, коробками передач и тормозной системой.По ее словам, в 2023 году ситуация с запчастями значительно улучшилась, и поток китайских машин увеличился. Большая часть запчастей для распространенных в России китайских марок есть в наличии. В то же время сроки ожидания непопулярных комплектующих могут увеличиться до нескольких месяцев. Собеседник прогнозирует, что ситуация с китайскими автомобилями в ближайшие несколько лет, скорее всего, продолжит оставаться нестабильной.В свою очередь, член правления Союза Автосервисов, заместитель генерального директора "ЕвроАвто" Илья Плисов отметил, что китайские автомобили соответствуют уровню мирового автопрома в целом —заводы в Китае работают более 50 лет, сотрудничая с европейскими инженерами и дизайнерами. Китайские автомобили также имеют конструктивные недоработки и практику отзывных программ.По его словам, владельцы китайских автомобилей сталкиваются с традиционными неисправностями, но с поправкой на электронику. Она может вызывать сбои, включая отключение панелей и датчиков. Проблемы с электроникой являются общими для всей отрасли, которая начинает использовать больше проводов и устройств.Также некоторые владельцы китайских автомобилей столкнулись с проблемами запуска мотора из-за неправильного ухода за аккумулятором и маслом, добавил эксперт.Плисов отмечает, что рынок запчастей отреагировал на поток новых марок из КНР, предлагая аналоги расходников и склады с ассортиментом. В то же время при серьезных ДТП, отдельные запчасти могут быть доступны через два-три месяца.

https://1prime.ru/20240507/avto-847981723.html

https://1prime.ru/20240417/china-847450481.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайский автопром