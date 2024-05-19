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В России объявлен в розыск замглавы офиса Зеленского - 19.05.2024, ПРАЙМ
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В России объявлен в розыск замглавы офиса Зеленского
В России объявлен в розыск замглавы офиса Зеленского - 19.05.2024, ПРАЙМ
В России объявлен в розыск замглавы офиса Зеленского
В России объявили в розыск замглавы офиса президента Украины Ромаша Машовца, следует из розыскной базы МВД России. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T06:16+0300
2024-05-19T06:16+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В России объявили в розыск замглавы офиса президента Украины Ромаша Машовца, следует из розыскной базы МВД России."Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе. Статья, по которой он разыскивается, не назыается. Пост замглавы офиса Владимира Зеленского Машовец занимает с апреля 2020 года. В мае 2023 года ФСБ сообщала, что офицер украинской военной разведки Роман Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму.Как уточняло ведомство, была пресечена деятельность агентурной сети военной разведки противника, которая планировала совершение серии резонансных терактов в Крыму. По данным ФСБ, среди объектов посягательств был и глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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украина, крым
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, КРЫМ
06:16 19.05.2024
 
В России объявлен в розыск замглавы офиса Зеленского

МВД России объявило в розыск замглавы офиса президента Украины Романа Машовца

МВД России с 2013 года не будет охранять коммерческие объекты
МВД России с 2013 года не будет охранять коммерческие объекты
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В России объявили в розыск замглавы офиса президента Украины Ромаша Машовца, следует из розыскной базы МВД России.
"Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе. Статья, по которой он разыскивается, не назыается.
Пост замглавы офиса Владимира Зеленского Машовец занимает с апреля 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
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Вчера, 18:32
В мае 2023 года ФСБ сообщала, что офицер украинской военной разведки Роман Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму.
Как уточняло ведомство, была пресечена деятельность агентурной сети военной разведки противника, которая планировала совершение серии резонансных терактов в Крыму. По данным ФСБ, среди объектов посягательств был и глава Республики Крым Сергей Аксенов.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКРЫМ
 
 
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