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В России объявлен в розыск замглавы офиса Зеленского

В России объявлен в розыск замглавы офиса Зеленского - 19.05.2024, ПРАЙМ

В России объявлен в розыск замглавы офиса Зеленского

В России объявили в розыск замглавы офиса президента Украины Ромаша Машовца, следует из розыскной базы МВД России. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T06:16+0300

2024-05-19T06:16+0300

2024-05-19T06:16+0300

спецоперация на украине

украина

крым

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В России объявили в розыск замглавы офиса президента Украины Ромаша Машовца, следует из розыскной базы МВД России."Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе. Статья, по которой он разыскивается, не назыается. Пост замглавы офиса Владимира Зеленского Машовец занимает с апреля 2020 года. В мае 2023 года ФСБ сообщала, что офицер украинской военной разведки Роман Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму.Как уточняло ведомство, была пресечена деятельность агентурной сети военной разведки противника, которая планировала совершение серии резонансных терактов в Крыму. По данным ФСБ, среди объектов посягательств был и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

https://1prime.ru/20240518/posmeshische-848301294.html

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