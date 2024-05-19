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"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском - 19.05.2024, ПРАЙМ
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском
Дыры в обороне украинской армии являются результатом указаний подчиненных главкома ВСУ Александра Сырского, считает депутат Рады Марьяна Безуглая. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T20:43+0300
2024-05-19T20:43+0300
2024-05-19T20:43+0300
всу
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оборона
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Дыры в обороне украинской армии являются результатом указаний подчиненных главкома ВСУ Александра Сырского, считает депутат Рады Марьяна Безуглая.Она подчеркнула, что Сырский поставил руководить передовой генерала Юрия Содоля, чьи подчиненные "завалили оборону" Харьковской области и "пропустили прорыв" Очеретино."Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают " снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса", — отметила она в Telegram-канале.Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
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всу, александр сырский, оборона, украина, харьков
ВСУ, Александр Сырский, оборона, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, Спецоперация на Украине
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском
Депутат Рады обвинила "людей Сырского" в обвале фронта под Очеретино и Харьковом
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Дыры в обороне украинской армии являются результатом указаний подчиненных главкома ВСУ Александра Сырского, считает депутат Рады Марьяна Безуглая.
Она подчеркнула, что Сырский поставил руководить передовой генерала Юрия Содоля, чьи подчиненные "завалили оборону" Харьковской области и "пропустили прорыв" Очеретино.
"Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают " снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса", — отметила она в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове