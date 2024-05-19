https://1prime.ru/20240519/otchayanie-848309084.html

"Это отчаяние". На Западе заметили важную деталь в словах Зеленского

"Это отчаяние". На Западе заметили важную деталь в словах Зеленского - 19.05.2024, ПРАЙМ

"Это отчаяние". На Западе заметили важную деталь в словах Зеленского

Украинская армия испытывает отчаяние из-за продвижения российских войск, а Владимир Зеленский признал нестабильность передовой, сообщил британский эксперт... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T17:31+0300

2024-05-19T17:31+0300

2024-05-19T17:31+0300

спецоперация на украине

всу

нехватка

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россия

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Украинская армия испытывает отчаяние из-за продвижения российских войск, а Владимир Зеленский признал нестабильность передовой, сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Можно наблюдать, что Россия усиливает давление по всей линии фронта, украинцы все больше в отчаянии, а Зеленский говорит о контролируемой, но нестабильной ситуации", — указал Меркурис.Эксперт подчеркнул, что украинские войска сильно поредели в последнее время. ВС Росси пользуется преимуществом, чтобы прорвать оборону. Меркурис также добавил, что украинское руководство уже не верят в то, что мобилизация поможет набрать нужное количество человеческого ресурса.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.Подразделения группировки войск "Север" в минувшие сутки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Российская армия атаковала "Иностранный легион". Бои происходили у населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.Российские системы ПВО сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS, ракету "Точка-У", девять снарядов РСЗО и другие цели.Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1860 солдат, 11 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий, 1 РСЗО и 32 военных автомобиля.

https://1prime.ru/20240517/kharkov-848286796.html

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всу, нехватка, наступление, вс россии, украина, россия