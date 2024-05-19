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В Севастополе отразили ракетную атаку
В Севастополе отразили ракетную атаку - 19.05.2024, ПРАЙМ
В Севастополе отразили ракетную атаку
На Севастополь была совершена ракетная атака, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T06:27+0300
2024-05-19T06:27+0300
2024-05-19T06:28+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. На Севастополь была совершена ракетная атака, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.По его словам, к настоящему моменту отражение нападения завершено.В экстренные службы поступают сообщения об упавших элементах ракет."Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах", - отметил глава города. Он напомнил, что к суббоеприпасам нельзя подходить, их нельзя поднимать. Об обнаружении опасных находок нужно сообщать спасательным службам.
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севастополь, всу, дроны
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ, ВСУ, дроны
В Севастополе отразили ракетную атаку
Развожаев: в Севастополе ночью отразили ракетную атаку
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. На Севастополь была совершена ракетная атака, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
По его словам, к настоящему моменту отражение нападения завершено.
В экстренные службы поступают сообщения об упавших элементах ракет.
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"Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах", - отметил глава города.
Он напомнил, что к суббоеприпасам нельзя подходить, их нельзя поднимать. Об обнаружении опасных находок нужно сообщать спасательным службам.