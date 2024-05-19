https://1prime.ru/20240519/sevastopol-848304655.html

В Севастополе отразили ракетную атаку

В Севастополе отразили ракетную атаку - 19.05.2024, ПРАЙМ

В Севастополе отразили ракетную атаку

На Севастополь была совершена ракетная атака, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T06:27+0300

2024-05-19T06:27+0300

2024-05-19T06:28+0300

спецоперация на украине

севастополь

всу

дроны

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. На Севастополь была совершена ракетная атака, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.По его словам, к настоящему моменту отражение нападения завершено.В экстренные службы поступают сообщения об упавших элементах ракет."Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах", - отметил глава города. Он напомнил, что к суббоеприпасам нельзя подходить, их нельзя поднимать. Об обнаружении опасных находок нужно сообщать спасательным службам.

https://1prime.ru/20240519/drony-848304427.html

севастополь

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севастополь, всу, дроны