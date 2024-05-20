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ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами - 20.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за своими платежными агентами и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:13+0300

2024-05-20T15:13+0300

2024-05-20T15:23+0300

экономика

банки

платежные агенты

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за своими платежными агентами и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство, сообщила пресс-служба ЦБ."Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за своими платежными агентами... проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство", - сказано в сообщении.Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке, указал регулятор. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк, указывается в сообщении.Так, по данным ЦБ, некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. "Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан", - указал ЦБ.Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций.

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банки, платежные агенты