https://1prime.ru/20240520/aktivy-848320881.html
Юристы высказались о шансах разблокировать активы на СПБ Бирже
Юристы высказались о шансах разблокировать активы на СПБ Бирже - 20.05.2024, ПРАЙМ
Юристы высказались о шансах разблокировать активы на СПБ Бирже
Получение лицензий на разблокировку бумаг, которые были заморожены на СПБ Бирже из-за санкций может занять год или больше, заявили юристы в ходе инвестфорума... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:53+0300
2024-05-20T10:53+0300
2024-05-20T10:53+0300
экономика
спб биржа
активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/76/841347627_0:0:6001:3376_1920x0_80_0_0_6446576751e2c9621ef4c113151d219a.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Получение лицензий на разблокировку бумаг, которые были заморожены на СПБ Бирже из-за санкций может занять год или больше, заявили юристы в ходе инвестфорума "Инвест Weekend", организванном РБК. По словам экспертов, механизм разблокировки активов через OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) намного проще, чем через Минфин Бельгии. Однако по времени процедура может занять от одного года, добавили они."Мы столкнулись с рядом сложностей при переводе [активов] из санкционного брокера в несанкционный. Мы столкнулись с тем, что ряд брокеров вообще отказались принимать бумаги, потому что оказалось, что тот брокер покупал ряд бумаг внутри себя, не на питерской бирже, [то есть] делал сделки [внутри себя], а это было категорически запрещено законом", - рассказал старший банкир Wealth IQ Solutions Антон Джуган.По словам старшего партнера Verba Legal Татьяны Невеевой, еще одна проблема заключается в нераскрытии СПБ Биржей цепочки хранения иностранных активов, что снижает шансы на получение лицензии.
https://1prime.ru/20240518/aktivy-848300443.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/76/841347627_0:0:5333:4000_1920x0_80_0_0_68d5042c4f04f50d038ab82a4d67b717.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спб биржа, активы
Экономика, СПБ биржа, активы
Юристы высказались о шансах разблокировать активы на СПБ Бирже
РБК: юристы оценили шансы на разблокировку активов, замороженных на СПБ Бирже
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Получение лицензий на разблокировку бумаг, которые были заморожены на СПБ Бирже из-за санкций может занять год или больше, заявили юристы в ходе инвестфорума "Инвест Weekend", организванном РБК
.
По словам экспертов, механизм разблокировки активов через OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) намного проще, чем через Минфин Бельгии. Однако по времени процедура может занять от одного года, добавили они.
"Мы столкнулись с рядом сложностей при переводе [активов] из санкционного брокера в несанкционный. Мы столкнулись с тем, что ряд брокеров вообще отказались принимать бумаги, потому что оказалось, что тот брокер покупал ряд бумаг внутри себя, не на питерской бирже, [то есть] делал сделки [внутри себя], а это было категорически запрещено законом", - рассказал старший банкир Wealth IQ Solutions Антон Джуган.
По словам старшего партнера Verba Legal Татьяны Невеевой, еще одна проблема заключается в нераскрытии СПБ Биржей цепочки хранения иностранных активов, что снижает шансы на получение лицензии.
Активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестовали