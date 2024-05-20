Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы авто с высоким клиренсом, доступные за два миллиона рублей - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240520/avto-848327387.html
Названы авто с высоким клиренсом, доступные за два миллиона рублей
Названы авто с высоким клиренсом, доступные за два миллиона рублей - 20.05.2024, ПРАЙМ
Названы авто с высоким клиренсом, доступные за два миллиона рублей
Среди машин с высоким клиренсом стоимостью два миллиона рублей есть четыре достойных варианта, пишет журнал "За рулем". | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T13:13+0300
2024-05-20T13:13+0300
экономика
авто
кроссовер
покупка легкового автомобиля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848192970_0:182:3319:2048_1920x0_80_0_0_34f1e55583c7ad64ed39404275b494ee.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Среди машин с высоким клиренсом стоимостью два миллиона рублей есть четыре достойных варианта, пишет журнал "За рулем".Самым очевидным с точки зрения цены и дальнейшего обслуживания авторы материала считают Lada Vesta SW Cross. При этом, ссылаясь на экспертов, они порекомендовали покупать модели конца 2021-начала 2022 года выпуска, то есть те, на которые не повлияла ситуация с импортозамещением. Лучший вариант — универсал с вазовскими мотором 1,6 литра в паре с механической коробкой передач или с рено-ниссановскими H4K/HR16 и вариатором Jatco, сообщает "ЗР".Вторым вариантом, по мнению издания, является "очень надежный" Volvo XC70 2014 года выпуска. Данная модель на рынке в основном представлена с турбодизелем 2,4 литра. При этом она имеет слабые натяжные ролики, поэтому авторы материала рекомендуют при осмотре прислушиваться к работе двигателя. Volvo XC70 обладает шестиступенчатым автоматом Aisin, а в приводе у него муфта Haldex. "ЗР" рекомендует менять обслуживающие жидкости в этих узлах раз в 60 тысяч километров.Третий вариант — Subaru Outback BR аналогичного с Volvo годов выпуска, считает издание. Есть модели с бензиновыми двигателями объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра, они чувствительны к качеству бензина. Еще одним слабым местом "ЗР" считает систему охлаждения, так как она быстро забивается. Кроме того, рулевая рейка может стать неисправной уже после 50 тысяч километров. При этом надежно работают вариатор Lineartronic и система полного привода.Четвертый вариант, по мнению "ЗР" — Skoda Octavia Scout 2016-2017 годов с турбомотором 1,8 литра мощностью 180 лошадиных сил. Он работает в паре роботом DSG, у которого в основном нет проблем в работе. При этом рекомендуются внимательно проверить его на наличие толчков при переключениях.
https://1prime.ru/20240520/kia-848323951.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848192970_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_db1a5fb586a3b16363aa72ba3c8f3b13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, кроссовер, покупка легкового автомобиля
Экономика, Авто, кроссовер, покупка легкового автомобиля
13:13 20.05.2024
 
Названы авто с высоким клиренсом, доступные за два миллиона рублей

"ЗР" рассказал, что купить за 2 млн рублей, если нужен авто с высоким клиренсом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРегионы России. Республика Хакасия
Регионы России. Республика Хакасия - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Среди машин с высоким клиренсом стоимостью два миллиона рублей есть четыре достойных варианта, пишет журнал "За рулем".
Самым очевидным с точки зрения цены и дальнейшего обслуживания авторы материала считают Lada Vesta SW Cross. При этом, ссылаясь на экспертов, они порекомендовали покупать модели конца 2021-начала 2022 года выпуска, то есть те, на которые не повлияла ситуация с импортозамещением. Лучший вариант — универсал с вазовскими мотором 1,6 литра в паре с механической коробкой передач или с рено-ниссановскими H4K/HR16 и вариатором Jatco, сообщает "ЗР".
Вторым вариантом, по мнению издания, является "очень надежный" Volvo XC70 2014 года выпуска. Данная модель на рынке в основном представлена с турбодизелем 2,4 литра. При этом она имеет слабые натяжные ролики, поэтому авторы материала рекомендуют при осмотре прислушиваться к работе двигателя. Volvo XC70 обладает шестиступенчатым автоматом Aisin, а в приводе у него муфта Haldex. "ЗР" рекомендует менять обслуживающие жидкости в этих узлах раз в 60 тысяч километров.
Третий вариант — Subaru Outback BR аналогичного с Volvo годов выпуска, считает издание. Есть модели с бензиновыми двигателями объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра, они чувствительны к качеству бензина. Еще одним слабым местом "ЗР" считает систему охлаждения, так как она быстро забивается. Кроме того, рулевая рейка может стать неисправной уже после 50 тысяч километров. При этом надежно работают вариатор Lineartronic и система полного привода.
Четвертый вариант, по мнению "ЗР" — Skoda Octavia Scout 2016-2017 годов с турбомотором 1,8 литра мощностью 180 лошадиных сил. Он работает в паре роботом DSG, у которого в основном нет проблем в работе. При этом рекомендуются внимательно проверить его на наличие толчков при переключениях.
#KIA - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
В Россию привезли проверенный кроссовер Kia, который дешевле "китайцев"
11:44
 
ЭкономикаАвтокроссоверпокупка легкового автомобиля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала