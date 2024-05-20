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Названы авто с высоким клиренсом, доступные за два миллиона рублей

Названы авто с высоким клиренсом, доступные за два миллиона рублей - 20.05.2024, ПРАЙМ

Названы авто с высоким клиренсом, доступные за два миллиона рублей

Среди машин с высоким клиренсом стоимостью два миллиона рублей есть четыре достойных варианта, пишет журнал "За рулем". | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T13:13+0300

2024-05-20T13:13+0300

2024-05-20T13:13+0300

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Среди машин с высоким клиренсом стоимостью два миллиона рублей есть четыре достойных варианта, пишет журнал "За рулем".Самым очевидным с точки зрения цены и дальнейшего обслуживания авторы материала считают Lada Vesta SW Cross. При этом, ссылаясь на экспертов, они порекомендовали покупать модели конца 2021-начала 2022 года выпуска, то есть те, на которые не повлияла ситуация с импортозамещением. Лучший вариант — универсал с вазовскими мотором 1,6 литра в паре с механической коробкой передач или с рено-ниссановскими H4K/HR16 и вариатором Jatco, сообщает "ЗР".Вторым вариантом, по мнению издания, является "очень надежный" Volvo XC70 2014 года выпуска. Данная модель на рынке в основном представлена с турбодизелем 2,4 литра. При этом она имеет слабые натяжные ролики, поэтому авторы материала рекомендуют при осмотре прислушиваться к работе двигателя. Volvo XC70 обладает шестиступенчатым автоматом Aisin, а в приводе у него муфта Haldex. "ЗР" рекомендует менять обслуживающие жидкости в этих узлах раз в 60 тысяч километров.Третий вариант — Subaru Outback BR аналогичного с Volvo годов выпуска, считает издание. Есть модели с бензиновыми двигателями объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра, они чувствительны к качеству бензина. Еще одним слабым местом "ЗР" считает систему охлаждения, так как она быстро забивается. Кроме того, рулевая рейка может стать неисправной уже после 50 тысяч километров. При этом надежно работают вариатор Lineartronic и система полного привода.Четвертый вариант, по мнению "ЗР" — Skoda Octavia Scout 2016-2017 годов с турбомотором 1,8 литра мощностью 180 лошадиных сил. Он работает в паре роботом DSG, у которого в основном нет проблем в работе. При этом рекомендуются внимательно проверить его на наличие толчков при переключениях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, покупка легкового автомобиля