https://1prime.ru/20240520/avto-848333770.html
В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором
В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором - 20.05.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором
Японские автомобили Suzuki Baleno третьего поколения привезли в Россию, приобрести их можно за двак миллиона рублей, рассказали эксперты "За рулем". | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:11+0300
2024-05-20T15:11+0300
2024-05-20T15:11+0300
авто
россия
япония
suzuki
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/14/848333421_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_23fba133c99630a4aa3897542bf55296.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Японские автомобили Suzuki Baleno третьего поколения привезли в Россию, приобрести их можно за двак миллиона рублей, рассказали эксперты "За рулем"."За эту сумму хэтчбек 2023 г. в. предлагает частник из Самары. Машина в богатой комплектации, в ее оснащение входят система кругового обзора из четырех камер, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат- и круиз-контроль и прочее", - сказано в публикации.В марте 2022 года Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против страны санкции могут негативно сказаться на логистике и создать трудности с оплатой.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/14/848333421_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_16e4b4555d3cc4abc2502a5d1e8d9f10.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, япония, suzuki
Авто, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Suzuki
В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором
За рулем: дилеры привезли в РФ новые хэтчбеки Suzuki Baleno по цене от 2 млн рублей
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Японские автомобили Suzuki Baleno третьего поколения привезли в Россию, приобрести их можно за двак миллиона рублей, рассказали эксперты "За рулем"
.
"За эту сумму хэтчбек 2023 г. в. предлагает частник из Самары. Машина в богатой комплектации, в ее оснащение входят система кругового обзора из четырех камер, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат- и круиз-контроль и прочее", - сказано в публикации.
В марте 2022 года Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против страны санкции могут негативно сказаться на логистике и создать трудности с оплатой.