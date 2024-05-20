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В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором - 20.05.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором
В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором - 20.05.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором
Японские автомобили Suzuki Baleno третьего поколения привезли в Россию, приобрести их можно за двак миллиона рублей, рассказали эксперты "За рулем". | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:11+0300
2024-05-20T15:11+0300
авто
россия
япония
suzuki
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Японские автомобили Suzuki Baleno третьего поколения привезли в Россию, приобрести их можно за двак миллиона рублей, рассказали эксперты "За рулем"."За эту сумму хэтчбек 2023 г. в. предлагает частник из Самары. Машина в богатой комплектации, в ее оснащение входят система кругового обзора из четырех камер, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат- и круиз-контроль и прочее", - сказано в публикации.В марте 2022 года Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против страны санкции могут негативно сказаться на логистике и создать трудности с оплатой.
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авто, россия, япония, suzuki
Авто, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Suzuki
15:11 20.05.2024
 
В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором

За рулем: дилеры привезли в РФ новые хэтчбеки Suzuki Baleno по цене от 2 млн рублей

© Фото : Suzuki Motor CorporationАвтомобиль Suzuki Baleno
Автомобиль Suzuki Baleno - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : Suzuki Motor Corporation
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Японские автомобили Suzuki Baleno третьего поколения привезли в Россию, приобрести их можно за двак миллиона рублей, рассказали эксперты "За рулем".
"За эту сумму хэтчбек 2023 г. в. предлагает частник из Самары. Машина в богатой комплектации, в ее оснащение входят система кругового обзора из четырех камер, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат- и круиз-контроль и прочее", - сказано в публикации.
В марте 2022 года Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против страны санкции могут негативно сказаться на логистике и создать трудности с оплатой.
 
АвтоРОССИЯЯПОНИЯSuzuki
 
 
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