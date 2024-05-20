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В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором

В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли нового недорогого "японца" с надежным мотором

Японские автомобили Suzuki Baleno третьего поколения привезли в Россию, приобрести их можно за двак миллиона рублей, рассказали эксперты "За рулем". | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:11+0300

2024-05-20T15:11+0300

2024-05-20T15:11+0300

авто

россия

япония

suzuki

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Японские автомобили Suzuki Baleno третьего поколения привезли в Россию, приобрести их можно за двак миллиона рублей, рассказали эксперты "За рулем"."За эту сумму хэтчбек 2023 г. в. предлагает частник из Самары. Машина в богатой комплектации, в ее оснащение входят система кругового обзора из четырех камер, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат- и круиз-контроль и прочее", - сказано в публикации.В марте 2022 года Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против страны санкции могут негативно сказаться на логистике и создать трудности с оплатой.

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авто, россия, япония, suzuki