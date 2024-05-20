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Семь беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Семь беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями
Семь беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями - 20.05.2024, ПРАЙМ
Семь беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями
Семь украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Министерстве... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:03+0300
2024-05-20T09:17+0300
спецоперация на украине
минобороны рф
белгородская область
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Семь украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.Как отметили в сообщении, российская сторона пресекла очередную попытку киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа.В ведомстве пояснили, что дежурные силы ПВО в ночь на 20 мая уничтожили пять БПЛА над Белгородской областью и два над Курской.
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минобороны рф, белгородская область, курская область
Спецоперация на Украине, Минобороны РФ, Белгородская область, Курская область
09:03 20.05.2024 (обновлено: 09:17 20.05.2024)
 
Семь беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями

Минобороны: ПВО уничтожила 7 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Семь украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Как отметили в сообщении, российская сторона пресекла очередную попытку киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа.
В ведомстве пояснили, что дежурные силы ПВО в ночь на 20 мая уничтожили пять БПЛА над Белгородской областью и два над Курской.
%Сергей Чемезов, Ростех - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
В "Ростехе" назвали причину назначения Белоусова на пост главы Минобороны
17 мая, 11:01
 
Спецоперация на УкраинеМинобороны РФБелгородская областьКурская область
 
 
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