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Семь беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями

Семь беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями - 20.05.2024, ПРАЙМ

Семь беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями

Семь украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Министерстве... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T09:03+0300

2024-05-20T09:03+0300

2024-05-20T09:17+0300

спецоперация на украине

минобороны рф

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курская область

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Семь украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.Как отметили в сообщении, российская сторона пресекла очередную попытку киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа.В ведомстве пояснили, что дежурные силы ПВО в ночь на 20 мая уничтожили пять БПЛА над Белгородской областью и два над Курской.

https://1prime.ru/20240517/rostekh-848266933.html

белгородская область

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минобороны рф, белгородская область, курская область