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"Он вмешался". В США раскрыли детали визита Блинкена в Киев - 20.05.2024, ПРАЙМ
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"Он вмешался". В США раскрыли детали визита Блинкена в Киев
"Он вмешался". В США раскрыли детали визита Блинкена в Киев - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Он вмешался". В США раскрыли детали визита Блинкена в Киев
Полномочия Владимира Зеленского заканчиваются 20 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев, чтобы урегулировать этот вопрос. Такое мнение выразил... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:37+0300
2024-05-20T15:37+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
энтони блинкен
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Полномочия Владимира Зеленского заканчиваются 20 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев, чтобы урегулировать этот вопрос. Такое мнение выразил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс в эфире YouTube-канала RonPaulLibertyReport.Американский дипломат посетил Украину на прошлой неделе. В ходе своего визита Блинкен зашел в бар и спел песню канадского исполнителя, за что получил резкую критику как со стороны как украинцев, так и американцев."В это затруднительное положение вмешался Энтони Блинкен. &lt;…&gt; Я думаю главной целью его визита стала задача поговорить с правительством Украины и попробовать понять, что делать с этой проблемой", - сказал Пол.По его словам, Белому дому, с юридической точки зрения, будет не с кем вести диалог.
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владимир зеленский, энтони блинкен
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен
15:37 20.05.2024
 
"Он вмешался". В США раскрыли детали визита Блинкена в Киев

Макадамс: Блинкен приезжал в Киев из-за истечения срока полномочий Зеленского

© CC BY 2.0 / U.S. Embassy JerusalemГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Embassy Jerusalem
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Полномочия Владимира Зеленского заканчиваются 20 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев, чтобы урегулировать этот вопрос. Такое мнение выразил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс в эфире YouTube-канала RonPaulLibertyReport.
Американский дипломат посетил Украину на прошлой неделе. В ходе своего визита Блинкен зашел в бар и спел песню канадского исполнителя, за что получил резкую критику как со стороны как украинцев, так и американцев.
"В это затруднительное положение вмешался Энтони Блинкен. <…> Я думаю главной целью его визита стала задача поговорить с правительством Украины и попробовать понять, что делать с этой проблемой", - сказал Пол.
По его словам, Белому дому, с юридической точки зрения, будет не с кем вести диалог.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийЭнтони Блинкен
 
 
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