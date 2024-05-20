https://1prime.ru/20240520/blinken-848334860.html

"Он вмешался". В США раскрыли детали визита Блинкена в Киев

"Он вмешался". В США раскрыли детали визита Блинкена в Киев - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Он вмешался". В США раскрыли детали визита Блинкена в Киев

Полномочия Владимира Зеленского заканчиваются 20 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев, чтобы урегулировать этот вопрос. Такое мнение выразил... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:37+0300

2024-05-20T15:37+0300

2024-05-20T15:37+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

энтони блинкен

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Полномочия Владимира Зеленского заканчиваются 20 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев, чтобы урегулировать этот вопрос. Такое мнение выразил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс в эфире YouTube-канала RonPaulLibertyReport.Американский дипломат посетил Украину на прошлой неделе. В ходе своего визита Блинкен зашел в бар и спел песню канадского исполнителя, за что получил резкую критику как со стороны как украинцев, так и американцев."В это затруднительное положение вмешался Энтони Блинкен. <…> Я думаю главной целью его визита стала задача поговорить с правительством Украины и попробовать понять, что делать с этой проблемой", - сказал Пол.По его словам, Белому дому, с юридической точки зрения, будет не с кем вести диалог.

https://1prime.ru/20240518/neadekvatnost-848303845.html

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владимир зеленский, энтони блинкен