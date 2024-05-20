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Протянут "вторую руку". Многих россиян лишат финансовой самостоятельности

Протянут "вторую руку". Многих россиян лишат финансовой самостоятельности - 20.05.2024, ПРАЙМ

Протянут "вторую руку". Многих россиян лишат финансовой самостоятельности

Банкам вскоре, возможно, придется согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Такой законопроект... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T03:03+0300

2024-05-20T03:03+0300

2024-05-20T03:03+0300

банки

самозапрет на кредиты

госдума

законопроект

мошенники

кредит

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банкам вскоре, возможно, придется согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Такой законопроект готовится к рассмотрению Госдумой. Доверенное лицо в течение 12 часов должно подтвердить или отклонить операцию. Кому поможет или помешает такая инициатива, рассказали опрошенные агентством “Прайм” эксперты.Вопрос доверия Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в части установления дополнительного механизма защиты гражданина) был внесен в Госдуму еще осенью прошлого года. Комитет нижней палаты парламента уже рекомендовал принять его в первом чтении. В планах – рассмотреть документ 21 мая.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОдин из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Наталья Костенко, пояснила "Известиям", что ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы.Принцип действия простой: доверенному лицу клиента банка сообщают об операции, и он либо подтверждает, либо отклоняет ее в течение 12 часов. А вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться. Важный момент: помощник не имеет доступа к деньгам своего подопечного и не может вместо него совершать операции.ЦБ уже давно бьет тревогу: операций, проведенных либо без согласия клиентов, либо под влиянием обмана, становит все больше. Только за 2023 год мошенники похитили со счетов россиян почти 16 миллиардов рублей (на 11,5% больше, чем в 2022-м), совершив 1,17 миллиона транзакций.Проблема информационно-психологического дистанционного воздействия на собеседника существует давно. Но с 2022 года число таких случаев возросло на порядок, отмечает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.Технология хорошо отработана. Из-за усталости, рассеянности внимания или под воздействием запугивания жертва выполняет получаемые инструкции. “Они касаются отправки денег незнакомым лицам или участия в подобных операциях в качестве "дропа" - посредника, которому приходят незаконно полученные финансовые ресурсы для их дальнейшей пересылки”, - поясняет Гордиенко.Чаще всего исполнитель напуган или даже в шоковом состоянии, он не понимает последствий и в этот момент не общается с близкими. То есть, не может получить помощь извне. Законопроект как раз направлен на то, чтобы отсрочить проведение операции. Время может позволить "прийти в себя", оценить степень адекватности происходящего, подчеркивает финансист. При этом доверенное лицо здесь “не является поручителем, а скорее представителем интересов доверителя”.Одного самозапрета малоИз текста законопроекта пока следует только то, что системно значимые банки (а их в России всего 13) будут обязаны предоставить возможность любому клиенту - физическому лицу назначать иное лицо для контроля совершения им транзакций по переводу денежных средств в удаленных каналах (то есть, в системах дистанционного банковского обслуживания) по выбору самого доверителя.При этом в текущей версии законопроекта не идет речь о получении кредита - только о платежах в удаленных каналах и только в системно значимых банках, обращает внимание Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек", заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг.К тому же, прописано исключение из числа таких операций - переводы через Систему Быстрых Платежей Банка России. И в целом, как подчеркивает финансист, документ нуждается в существенном уточнении понятий, что указано в декабрьском отзыве Правового Управления самой же Госдумы. Впрочем, сама мера, по его мнению, очень эффективна в части предотвращения платежей.Если же распространять действие предлагаемой нормы на получение кредитов, то надо будет синхронизировать новацию с законом о так называемом "самозапрете" на получение кредитов. “Ведь резонно напрашивается вопрос: если такой механизм будет действовать именно при заключении договоров потребительского кредитования, то зачем он нужен, если проще установить самозапрет?”, - рассуждает Мехтиев.Также комбинирование мер "второго ключа" по предотвращению нежелательных переводов и самозапрета на получение кредитов может позволить защитить, но только если сами физические лица прибегнут к таким мерам. “Ведь странно надеяться на выигрыш в лотерее, не купив лотерейный билет”, - говорит эксперт.В целом законопроект повышает безопасность банковского обслуживания, он уже назрел для принятия и применения, заключают опрошенные "Праймом" эксперты. Однако важно, что услуга была добровольной и доступной. Тогда это сделает механизм популярным и действительно поможет и защитить от мошенников.

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банки, самозапрет на кредиты, госдума, законопроект, мошенники, кредит