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"Глупость не щадит никого". Французы пришли в ярость от слов Парижа о РФ - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240520/frantsiya-848341933.html
"Глупость не щадит никого". Французы пришли в ярость от слов Парижа о РФ
"Глупость не щадит никого". Французы пришли в ярость от слов Парижа о РФ - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Глупость не щадит никого". Французы пришли в ярость от слов Парижа о РФ
Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Жан-Луи Бурланж призвал позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T18:05+0300
2024-05-20T18:05+0300
спецоперация на украине
франция
россия
всу
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Жан-Луи Бурланж призвал позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России. Читатели французского портала Le Figaro резко раскритиковали его слова."Пусть сам берет ранец, ружье и отправляется на поле боя!", - заявил eh ben!"Чиновники, которые никогда не спрашивают мнения населения, – с какой стати они вообще принимают подобные решения?", - задался вопросом anonyme."Доказательство того, что бессознательность и глупость не щадят никого!", - заключил dandolo.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, россия, всу
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ВСУ
18:05 20.05.2024
 
"Глупость не щадит никого". Французы пришли в ярость от слов Парижа о РФ

Читатели Le Figaro пришли в ярость от призыва дать ВСУ карт-бланш на удары по России

Париж сохраняет прогноз роста ВВП в 0,3% в 2012 году и 0,8% в 2013 году
Париж сохраняет прогноз роста ВВП в 0,3% в 2012 году и 0,8% в 2013 году
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Жан-Луи Бурланж призвал позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России. Читатели французского портала Le Figaro резко раскритиковали его слова.
"Пусть сам берет ранец, ружье и отправляется на поле боя!", - заявил eh ben!
"Чиновники, которые никогда не спрашивают мнения населения, – с какой стати они вообще принимают подобные решения?", - задался вопросом anonyme.
"Доказательство того, что бессознательность и глупость не щадят никого!", - заключил dandolo.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Париж - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России
11:50
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯРОССИЯВСУ
 
 
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