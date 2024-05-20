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"Глупость не щадит никого". Французы пришли в ярость от слов Парижа о РФ
"Глупость не щадит никого". Французы пришли в ярость от слов Парижа о РФ - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Глупость не щадит никого". Французы пришли в ярость от слов Парижа о РФ
Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Жан-Луи Бурланж призвал позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T18:05+0300
2024-05-20T18:05+0300
2024-05-20T18:05+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Жан-Луи Бурланж призвал позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России. Читатели французского портала Le Figaro резко раскритиковали его слова."Пусть сам берет ранец, ружье и отправляется на поле боя!", - заявил eh ben!"Чиновники, которые никогда не спрашивают мнения населения, – с какой стати они вообще принимают подобные решения?", - задался вопросом anonyme."Доказательство того, что бессознательность и глупость не щадят никого!", - заключил dandolo.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ВСУ
"Глупость не щадит никого". Французы пришли в ярость от слов Парижа о РФ
Читатели Le Figaro пришли в ярость от призыва дать ВСУ карт-бланш на удары по России
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Жан-Луи Бурланж призвал позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России. Читатели французского портала Le Figaro
резко раскритиковали его слова.
"Пусть сам берет ранец, ружье и отправляется на поле боя!", - заявил eh ben!
"Чиновники, которые никогда не спрашивают мнения населения, – с какой стати они вообще принимают подобные решения?", - задался вопросом anonyme.
"Доказательство того, что бессознательность и глупость не щадят никого!", - заключил dandolo.
"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России