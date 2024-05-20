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"Уйдут годы". В ФРГ с ужасом осознали, до чего их довел конфликт на Украине - 20.05.2024, ПРАЙМ
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"Уйдут годы". В ФРГ с ужасом осознали, до чего их довел конфликт на Украине
"Уйдут годы". В ФРГ с ужасом осознали, до чего их довел конфликт на Украине - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Уйдут годы". В ФРГ с ужасом осознали, до чего их довел конфликт на Украине
Германии потребуются годы, чтобы преодолеть последствия многолетнего недофинансирования военного сектора, пишет RS. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:03+0300
2024-05-20T11:15+0300
политика
германия
нато
военные расходы
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Германии потребуются годы, чтобы преодолеть последствия многолетнего недофинансирования военного сектора, пишет RS.Отмечается, что в немецком бюджете на текущий год на оборону выделено 51,8 миллиарда евро и этот размер средств недостаточен для достижения целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Но Берлин может выйти на данный уровень, взяв средства из чрезвычайного фонда. Причем эти средства помогут поддерживать его вплоть до 2028 года. Затем Берлин намерен вернуться в обычный режим финансирования оборонного сектора.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДля достижения указанной цели дополнительно нужны еще 30 миллиардов евро сверх военных ассигнований на 2024 год, пишет RS.При этом Берлин столкнется с очень серьезными препятствиями, сказано в материале. Сейчас в стране введен строгий лимит на дефицит бюджета, и увеличение финансирования на оборону ведет к политическому конфликту с другими приоритетными расходами. Их придется урезать. Причем сдерживающие факторы будут играть более существенную роль , если рост экономики останется слабым и составит в текущем году всего 0,2%, сообщают авторы материала.Одним из способов решения проблемы RS видит в переквалификации украинского конфликта в чрезвычайную ситуацию и это позволит получить доступ еще к 100 миллиардам евро. Но такой вариант может не выдержать проверки конституционным судом.Кроме того, даже при наличии средств военная промышленность может развиваться лишь постепенно. Процесс закупки вооружения ограничен по времени, которое нужно для изготовления нового оружия и техники, отмечают авторы материала.Глава лондонского Международного института стратегических исследований Бастиан Гигерих, заявил RS, что для ликвидации последствий более чем двадцатилетнего недофинансирования вооруженных сил понадобится минимум десять лет. В течение данного периода нужно будет существенно повысить военные затраты.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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германия, нато, военные расходы
Политика, ГЕРМАНИЯ, НАТО, военные расходы
11:03 20.05.2024 (обновлено: 11:15 20.05.2024)
 
"Уйдут годы". В ФРГ с ужасом осознали, до чего их довел конфликт на Украине

RS: на восстановление боеспособности Германии уйдут десятилетия

© flickr.com / fdecomite%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© flickr.com / fdecomite
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Германии потребуются годы, чтобы преодолеть последствия многолетнего недофинансирования военного сектора, пишет RS.
Отмечается, что в немецком бюджете на текущий год на оборону выделено 51,8 миллиарда евро и этот размер средств недостаточен для достижения целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Но Берлин может выйти на данный уровень, взяв средства из чрезвычайного фонда. Причем эти средства помогут поддерживать его вплоть до 2028 года. Затем Берлин намерен вернуться в обычный режим финансирования оборонного сектора.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Для достижения указанной цели дополнительно нужны еще 30 миллиардов евро сверх военных ассигнований на 2024 год, пишет RS.
При этом Берлин столкнется с очень серьезными препятствиями, сказано в материале. Сейчас в стране введен строгий лимит на дефицит бюджета, и увеличение финансирования на оборону ведет к политическому конфликту с другими приоритетными расходами. Их придется урезать. Причем сдерживающие факторы будут играть более существенную роль , если рост экономики останется слабым и составит в текущем году всего 0,2%, сообщают авторы материала.
Одним из способов решения проблемы RS видит в переквалификации украинского конфликта в чрезвычайную ситуацию и это позволит получить доступ еще к 100 миллиардам евро. Но такой вариант может не выдержать проверки конституционным судом.
Кроме того, даже при наличии средств военная промышленность может развиваться лишь постепенно. Процесс закупки вооружения ограничен по времени, которое нужно для изготовления нового оружия и техники, отмечают авторы материала.
Глава лондонского Международного института стратегических исследований Бастиан Гигерих, заявил RS, что для ликвидации последствий более чем двадцатилетнего недофинансирования вооруженных сил понадобится минимум десять лет. В течение данного периода нужно будет существенно повысить военные затраты.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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