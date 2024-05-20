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"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией - 20.05.2024, ПРАЙМ
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"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией
"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией
В НАТО все чаще задумываются, чтобы направить военный контингент на Украину, однако это приведет к открытой войне с Россией, пишет издание Responsible... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:38+0300
2024-05-20T11:38+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В НАТО все чаще задумываются, чтобы направить военный контингент на Украину, однако это приведет к открытой войне с Россией, пишет издание Responsible Statecraft.Словами об отправке "инструкторов" НАТО на Украину глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший нарушил одну из немногих оставшихся красных линий, сдерживающих прямое противостояние альянса и Москвы, отметил автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Со временем мы дойдем и до этого", — заявил Браун New York Times.По мнению автора статьи, признание косвенно подтверждает, что украинская военная кампания разрушается и требует постоянной эскалации западного участия. Кроме того, отправка персонала НАТО на Украину без согласования с Москвой с высокой вероятностью приведет к прямой и ожесточенной войне между странами НАТО и Россией.Без четкого соглашения с Западом о масштабах и пределах военного присутствия НАТО на Украине, Кремль мог бы рассматривать первую волну инструкторов альянса как попытку проверить реакцию России на вмешательство Запада в дела Украины, заключили в издании.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, нато, украина, новости
Спецоперация на Украине, США, НАТО, УКРАИНА, Новости
11:38 20.05.2024
 
"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией

RS: отправка инструкторов НАТО на Украину приведет к войне альянса с Россией

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В НАТО все чаще задумываются, чтобы направить военный контингент на Украину, однако это приведет к открытой войне с Россией, пишет издание Responsible Statecraft.
Словами об отправке "инструкторов" НАТО на Украину глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший нарушил одну из немногих оставшихся красных линий, сдерживающих прямое противостояние альянса и Москвы, отметил автор публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Со временем мы дойдем и до этого", — заявил Браун New York Times.
По мнению автора статьи, признание косвенно подтверждает, что украинская военная кампания разрушается и требует постоянной эскалации западного участия. Кроме того, отправка персонала НАТО на Украину без согласования с Москвой с высокой вероятностью приведет к прямой и ожесточенной войне между странами НАТО и Россией.
Без четкого соглашения с Западом о масштабах и пределах военного присутствия НАТО на Украине, Кремль мог бы рассматривать первую волну инструкторов альянса как попытку проверить реакцию России на вмешательство Запада в дела Украины, заключили в издании.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
10:10
 
Спецоперация на УкраинеСШАНАТОУКРАИНАНовости
 
 
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