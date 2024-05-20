https://1prime.ru/20240520/instruktory-848323453.html

"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией

"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией

В НАТО все чаще задумываются, чтобы направить военный контингент на Украину, однако это приведет к открытой войне с Россией, пишет издание Responsible... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T11:38+0300

2024-05-20T11:38+0300

2024-05-20T11:38+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В НАТО все чаще задумываются, чтобы направить военный контингент на Украину, однако это приведет к открытой войне с Россией, пишет издание Responsible Statecraft.Словами об отправке "инструкторов" НАТО на Украину глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший нарушил одну из немногих оставшихся красных линий, сдерживающих прямое противостояние альянса и Москвы, отметил автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Со временем мы дойдем и до этого", — заявил Браун New York Times.По мнению автора статьи, признание косвенно подтверждает, что украинская военная кампания разрушается и требует постоянной эскалации западного участия. Кроме того, отправка персонала НАТО на Украину без согласования с Москвой с высокой вероятностью приведет к прямой и ожесточенной войне между странами НАТО и Россией.Без четкого соглашения с Западом о масштабах и пределах военного присутствия НАТО на Украине, Кремль мог бы рассматривать первую волну инструкторов альянса как попытку проверить реакцию России на вмешательство Запада в дела Украины, заключили в издании.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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сша, нато, украина, новости