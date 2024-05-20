https://1prime.ru/20240520/instruktory-848323453.html
"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией
"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией
В НАТО все чаще задумываются, чтобы направить военный контингент на Украину, однако это приведет к открытой войне с Россией, пишет издание Responsible... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:38+0300
2024-05-20T11:38+0300
2024-05-20T11:38+0300
спецоперация на украине
сша
нато
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_b3c7b780ed92bc1605b46fa6898f7b7d.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В НАТО все чаще задумываются, чтобы направить военный контингент на Украину, однако это приведет к открытой войне с Россией, пишет издание Responsible Statecraft.Словами об отправке "инструкторов" НАТО на Украину глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший нарушил одну из немногих оставшихся красных линий, сдерживающих прямое противостояние альянса и Москвы, отметил автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Со временем мы дойдем и до этого", — заявил Браун New York Times.По мнению автора статьи, признание косвенно подтверждает, что украинская военная кампания разрушается и требует постоянной эскалации западного участия. Кроме того, отправка персонала НАТО на Украину без согласования с Москвой с высокой вероятностью приведет к прямой и ожесточенной войне между странами НАТО и Россией.Без четкого соглашения с Западом о масштабах и пределах военного присутствия НАТО на Украине, Кремль мог бы рассматривать первую волну инструкторов альянса как попытку проверить реакцию России на вмешательство Запада в дела Украины, заключили в издании.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240520/nuland-848318726.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_124:0:2076:1464_1920x0_80_0_0_a26cd4d300ed694a15c1d9c8e1568e00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, украина, новости
Спецоперация на Украине, США, НАТО, УКРАИНА, Новости
"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией
RS: отправка инструкторов НАТО на Украину приведет к войне альянса с Россией
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
В НАТО все чаще задумываются, чтобы направить военный контингент на Украину, однако это приведет к открытой войне с Россией, пишет
издание Responsible Statecraft.
Словами об отправке "инструкторов" НАТО на Украину глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший нарушил одну из немногих оставшихся красных линий, сдерживающих прямое противостояние альянса и Москвы, отметил автор публикации.
"Со временем мы дойдем и до этого", — заявил Браун New York Times.
По мнению автора статьи, признание косвенно подтверждает, что украинская военная кампания разрушается и требует постоянной эскалации западного участия. Кроме того, отправка персонала НАТО на Украину без согласования с Москвой с высокой вероятностью приведет к прямой и ожесточенной войне между странами НАТО и Россией.
Без четкого соглашения с Западом о масштабах и пределах военного присутствия НАТО на Украине, Кремль мог бы рассматривать первую волну инструкторов альянса как попытку проверить реакцию России на вмешательство Запада в дела Украины, заключили в издании.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине