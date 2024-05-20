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"Сбер" увеличил лимиты по IТ-ипотеке

"Сбер" увеличил лимиты по IТ-ипотеке - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Сбер" увеличил лимиты по IТ-ипотеке

Сбербанк с 21 мая повышает лимиты по IТ-ипотеке: в регионах-миллионниках он составит 30 миллионов рублей, в остальных населенных пунктах – 15 миллионов, при... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T16:08+0300

2024-05-20T16:08+0300

2024-05-20T16:10+0300

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лимит

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сбербанк с 21 мая повышает лимиты по IТ-ипотеке: в регионах-миллионниках он составит 30 миллионов рублей, в остальных населенных пунктах – 15 миллионов, при этом сумма свыше установленного программой предела будет выдаваться по рыночной ставке, сообщила пресс-служба банка. "С 21 мая клиенты "Сбера" смогут взять льготную IT-ипотеку на "Домклик" с повышенным лимитом. В регионах-миллионниках новый лимит составит 30 миллионов рублей, в остальных населенных пунктах - 15 миллионов", - сказано в сообщении. Сумма в пределах базового лимита будет оформлена по льготной ставке 5%, а сумма свыше - по рыночной, пояснил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка. В результате средневзвешенная ставка по программе выйдет в диапазоне от 6%, добавил он. Согласно материалам госкомпании "Дом.РФ", средняя ставка на жилье в новостройках составляет 16,76%, на - вторичку - 16,95%. Согласно условиям программы, взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках – 18 миллионов рублей, в остальных – 9 миллионов рублей. По программе можно приобрести жилье в новостройках.

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it-ипотека, лимит