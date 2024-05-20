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За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО - 20.05.2024, ПРАЙМ
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
ВС России за считанные секунды реагируют на различные угрозы от Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T13:40+0300
2024-05-20T13:40+0300
2024-05-20T13:40+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. ВС России за считанные секунды реагируют на различные угрозы от Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский эксперт Александр Меркурис."Теперь российская артиллерия и авиация полностью связаны с системой оперативного командования и способны за считанные секунды отреагировать на присутствие украинских войск или их позиции", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Меркуриса, российские военнослужащие опираются на данные различных средств разведки. Кроме того, такого рода изменения служат подтверждением информации об уничтожении большого количества военной техники, поставленной Киеву союзниками.Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
Меркурис: ВС России теперь за считанные секунды реагируют на угрозы ВСУ
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
ВС России за считанные секунды реагируют на различные угрозы от Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился
британский эксперт Александр Меркурис.
"Теперь российская артиллерия и авиация полностью связаны с системой оперативного командования и способны за считанные секунды отреагировать на присутствие украинских войск или их позиции", — сказал он.
По словам Меркуриса, российские военнослужащие опираются на данные различных средств разведки. Кроме того, такого рода изменения служат подтверждением информации об уничтожении большого количества военной техники, поставленной Киеву союзниками.
Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
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