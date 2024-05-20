https://1prime.ru/20240520/kallas-848319534.html
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
Война Запада и России не начнется из-за потерь среди иностранных инструкторов в зоне спецоперации, заявила в беседе с газетой Financial Times премьер-министр... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:28+0300
2024-05-20T10:28+0300
2024-05-20T10:28+0300
спецоперация на украине
кая каллас
россия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Война Запада и России не начнется из-за потерь среди иностранных инструкторов в зоне спецоперации, заявила в беседе с газетой Financial Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Ранее глава эстоноского правительства отмечала, что ряд стран-членов НАТО уже направил своих военных, чтобы обучать Вооруженные силы Украины."Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает. Это не происходит автоматически", - сказала Каллас.По ее словам, государства, чьи граждане отправились обсучать ВСУ, не берут ответственность за их гибель.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240518/posmeshische-848301294.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кая каллас, россия, нато
Спецоперация на Украине, Кая Каллас, РОССИЯ, НАТО
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
Каллас: гибель иностранных инструкторов на Украине не приведет к войне с Россией
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Война Запада и России не начнется из-за потерь среди иностранных инструкторов в зоне спецоперации, заявила в беседе с газетой Financial Times
премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Ранее глава эстоноского правительства отмечала, что ряд стран-членов НАТО уже направил своих военных, чтобы обучать Вооруженные силы Украины.
"Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает. Это не происходит автоматически", - сказала Каллас.
По ее словам, государства, чьи граждане отправились обсучать ВСУ, не берут ответственность за их гибель.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове