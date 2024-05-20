Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240520/kallas-848319534.html
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
Война Запада и России не начнется из-за потерь среди иностранных инструкторов в зоне спецоперации, заявила в беседе с газетой Financial Times премьер-министр... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:28+0300
2024-05-20T10:28+0300
спецоперация на украине
кая каллас
россия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Война Запада и России не начнется из-за потерь среди иностранных инструкторов в зоне спецоперации, заявила в беседе с газетой Financial Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Ранее глава эстоноского правительства отмечала, что ряд стран-членов НАТО уже направил своих военных, чтобы обучать Вооруженные силы Украины."Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает. Это не происходит автоматически", - сказала Каллас.По ее словам, государства, чьи граждане отправились обсучать ВСУ, не берут ответственность за их гибель.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240518/posmeshische-848301294.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кая каллас, россия, нато
Спецоперация на Украине, Кая Каллас, РОССИЯ, НАТО
10:28 20.05.2024
 
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине

Каллас: гибель иностранных инструкторов на Украине не приведет к войне с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Война Запада и России не начнется из-за потерь среди иностранных инструкторов в зоне спецоперации, заявила в беседе с газетой Financial Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Ранее глава эстоноского правительства отмечала, что ряд стран-членов НАТО уже направил своих военных, чтобы обучать Вооруженные силы Украины.
"Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает. Это не происходит автоматически", - сказала Каллас.
По ее словам, государства, чьи граждане отправились обсучать ВСУ, не берут ответственность за их гибель.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
18 мая, 18:32
 
Спецоперация на УкраинеКая КалласРОССИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала