https://1prime.ru/20240520/kallas-848319534.html

"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине

"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине

Война Запада и России не начнется из-за потерь среди иностранных инструкторов в зоне спецоперации, заявила в беседе с газетой Financial Times премьер-министр... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T10:28+0300

2024-05-20T10:28+0300

2024-05-20T10:28+0300

спецоперация на украине

кая каллас

россия

нато

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Война Запада и России не начнется из-за потерь среди иностранных инструкторов в зоне спецоперации, заявила в беседе с газетой Financial Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Ранее глава эстоноского правительства отмечала, что ряд стран-членов НАТО уже направил своих военных, чтобы обучать Вооруженные силы Украины."Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает. Это не происходит автоматически", - сказала Каллас.По ее словам, государства, чьи граждане отправились обсучать ВСУ, не берут ответственность за их гибель.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

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кая каллас, россия, нато