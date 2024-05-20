https://1prime.ru/20240520/kia-848323951.html

В Россию привезли проверенный кроссовер Kia, который дешевле "китайцев"

В Россию привезли проверенный кроссовер Kia, который дешевле "китайцев" - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли проверенный кроссовер Kia, который дешевле "китайцев"

Популярные среди россиян кроссоверы Kia Seltos, прежде выпускавшиеся в Калининграде, теперь попадают на отечественный рынок в основном из Китая. На одном из... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T11:44+0300

2024-05-20T11:44+0300

2024-05-20T11:44+0300

авто

kia

автомобили kia

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Популярные среди россиян кроссоверы Kia Seltos, прежде выпускавшиеся в Калининграде, теперь попадают на отечественный рынок в основном из Китая. На одном из классифайдов частники их продают минимум за 1,9 миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня".За минимальные 1 900 888 рублей новый Seltos выставил на продажу предприниматель из Чечни. Входят ли в стоимость утильсбор и другие расходы, связанные с доставкой и "растаможкой", он не уточнил — известна лишь комплектация. Она называется Prestige - кожаная отделка интерьера, датчик света, цифровой "кокпит", однозонный климат-контроль, круиз-контроль, передний и задний парктроники и прочее.Ранее стало известно, что на российским рынке вновь появились Kia Sportage. Цены стартуют от 3,1 миллиона рублей. Самую низку стоимость новой Kia Sportage 2023 года выпуска с "автоматом" предлагает "частник" из Казани. Салон тканевый, но приборная модель цифровая. Чуть дороже, за 3, 2 миллиона рублей, кроссовер в более богатой комплектации предлагает привезти под заказ мультибрендовый дилер из Благовещенска.

https://1prime.ru/20240516/sportage-848235519.html

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