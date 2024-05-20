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"Выходит из-под контроля": в ВСУ раскрыли,что происходит в Киеве - 20.05.2024, ПРАЙМ
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"Выходит из-под контроля": в ВСУ раскрыли,что происходит в Киеве
"Выходит из-под контроля": в ВСУ раскрыли,что происходит в Киеве - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Выходит из-под контроля": в ВСУ раскрыли,что происходит в Киеве
Владимир Зеленский и украинское военное руководство не справились с укреплением обороны на самых сложных участках фронта, поэтому ситуация выходит из-под... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T16:18+0300
2024-05-20T16:18+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и украинское военное руководство не справились с укреплением обороны на самых сложных участках фронта, поэтому ситуация выходит из-под контроля. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Обратите внимание, как быстро убрали из интернета все видео посещения господином Зеленским Харьковской области и прекратились попытки убедить наше население, что там все хорошо. &lt;…&gt; Очень хотелось бы, чтобы кто-то понес ответственность (за сложившуюся ситуацию. — Прим. ред), ведь дальше уже некуда, &lt;…&gt; ситуация выходит из-под контроля", - отметил он.Кривонос подчеркнул, что Киев только делал вид, что строил укрепления. По его словам, усилением обороны занимались гражданские лица, которые разворовали значительную часть средств. Эксперт предрек, что украинцы скоро начнут предпринимать активные действия, а не только задавать властям вопросы.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
16:18 20.05.2024
 
"Выходит из-под контроля": в ВСУ раскрыли,что происходит в Киеве

Генерал ВСУ Кривонос: ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за провала обороны

© Фото : Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и украинское военное руководство не справились с укреплением обороны на самых сложных участках фронта, поэтому ситуация выходит из-под контроля. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Обратите внимание, как быстро убрали из интернета все видео посещения господином Зеленским Харьковской области и прекратились попытки убедить наше население, что там все хорошо. <…> Очень хотелось бы, чтобы кто-то понес ответственность (за сложившуюся ситуацию. — Прим. ред), ведь дальше уже некуда, <…> ситуация выходит из-под контроля", - отметил он.
Кривонос подчеркнул, что Киев только делал вид, что строил укрепления. По его словам, усилением обороны занимались гражданские лица, которые разворовали значительную часть средств.
Эксперт предрек, что украинцы скоро начнут предпринимать активные действия, а не только задавать властям вопросы.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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