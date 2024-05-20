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В России начались онлайн-продажи Citroen и Peugeot, сообщили СМИ - 20.05.2024, ПРАЙМ
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В России начались онлайн-продажи Citroen и Peugeot, сообщили СМИ
В России начались онлайн-продажи Citroen и Peugeot, сообщили СМИ - 20.05.2024, ПРАЙМ
В России начались онлайн-продажи Citroen и Peugeot, сообщили СМИ
Запустившая на калужском заводе сборку машин Citroen C5 Aircross компания "Автомобильные технологии" начала с 20 мая текущего года прямые онлайн-продажи... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:53+0300
2024-05-20T10:03+0300
экономика
авто
citroen
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запустившая на калужском заводе сборку машин Citroen C5 Aircross компания "Автомобильные технологии" начала с 20 мая текущего года прямые онлайн-продажи автомобилей. Об этом в интервью "Газете.Ru" сообщил директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко.По его словам, проект прямых продаж охватит не только авто российской сборки, но и импортируемые. Будут предлагаться как услуги по классической сделке у дилера (автострахование, кредитование, "трейд-ин"), так и корпоративные меры стимулирования, которые позволят снять часть финансовой нагрузки на потенциального клиента, добавил он.Безрученко отметил, что на первоначальном этапе покупка онлайн и доставка покупателю машины будет доступна клиентам в Москве и в радиусе 250 км от нее. В география продаж будет расширяться.По данным "Газета.Ru", кроме выпуска Citroen C5 Aircross в Калуге компания поставляет в РФ Citroen C5X и Peugeot 2008, 4008, 5008.
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авто, citroen, peugeot, легковые автомобилии
Экономика, Авто, Citroen, Peugeot, легковые автомобилии
09:53 20.05.2024 (обновлено: 10:03 20.05.2024)
 
В России начались онлайн-продажи Citroen и Peugeot, сообщили СМИ

"Газета.Ru": в России стартуют онлайн-продажи автомобилей Citroen и Peugeot

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© fotolia.com / momius
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запустившая на калужском заводе сборку машин Citroen C5 Aircross компания "Автомобильные технологии" начала с 20 мая текущего года прямые онлайн-продажи автомобилей. Об этом в интервью "Газете.Ru" сообщил директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко.
По его словам, проект прямых продаж охватит не только авто российской сборки, но и импортируемые. Будут предлагаться как услуги по классической сделке у дилера (автострахование, кредитование, "трейд-ин"), так и корпоративные меры стимулирования, которые позволят снять часть финансовой нагрузки на потенциального клиента, добавил он.
Безрученко отметил, что на первоначальном этапе покупка онлайн и доставка покупателю машины будет доступна клиентам в Москве и в радиусе 250 км от нее. В география продаж будет расширяться.
По данным "Газета.Ru", кроме выпуска Citroen C5 Aircross в Калуге компания поставляет в РФ Citroen C5X и Peugeot 2008, 4008, 5008.
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