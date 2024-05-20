https://1prime.ru/20240520/ledokol-848320063.html

Мантуров назвал сроки постройки самого мощного атомного ледокола в мире

Мантуров назвал сроки постройки самого мощного атомного ледокола в мире - 20.05.2024, ПРАЙМ

Мантуров назвал сроки постройки самого мощного атомного ледокола в мире

Мощнейший атомный ледокол "Россия", над которым работают на судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке, должен быть построен к 2030 году, сообщил... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T10:33+0300

2024-05-20T10:33+0300

2024-05-20T11:09+0300

экономика

денис мантуров

атомный ледокол

северный морской путь

севморпуть

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мощнейший атомный ледокол "Россия", над которым работают на судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке, должен быть построен к 2030 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Балтийский завод" продолжает строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт для круглогодичной проводки. Три атомохода "Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже работают в акватории морей Северного Ледовитого океана. Следующий ледокол "Якутия" планируют сдать в конце 2024-го. Еще три ледокола появятся в ближайшие шесть лет, сообщил Мантуров. "И, конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на "Звезде", единственный в своем роде в мире - 120 мегаватт - "Россия", который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году", - добавил он.Конструкция атомного ледокола не позволяет льду сломать или повредить корпус благодаря округлым бортам, которые выталкивают лёд наверх во время движения судна. Также преимуществом является возможность продолжительного курсирования в океане без дозаправки топлива. В северных холодных водах это огромный плюс. В Арктике ни одна продолжительная экспедиция не возможна без российского атомного ледокола.Атомоход "Арктика", в частности, по своим техническим характеристикам может одинаково эффективно работать в устьях сибирских рек и на трассах Северного морского пути. Он способен один проводить в Арктике танкеры водоизмещением до 100 тысяч тонн. Ледокол данного проекта сможет покорять льды до трех метров.

https://1prime.ru/20240516/sevmorput-848237632.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, атомный ледокол, северный морской путь, севморпуть