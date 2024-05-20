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Лукашенко призвал чекистов бороться с "крышеванием и мышкованием" в стране
Лукашенко призвал чекистов бороться с "крышеванием и мышкованием" в стране - 20.05.2024, ПРАЙМ
Лукашенко призвал чекистов бороться с "крышеванием и мышкованием" в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спецслужбы активнее бороться "крышевания" коррупционеров. Об этом он заявил, принимая кадровые решения в... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:14+0300
2024-05-20T14:14+0300
2024-05-20T14:14+0300
александр лукашенко
борьба с коррупцией
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МИНСК, 20 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спецслужбы активнее бороться "крышевания" коррупционеров. Об этом он заявил, принимая кадровые решения в структуре органов госбезопасности, сообщает агентство "БелТА". "Вы ведете контрразведывательное обеспечение и контрольных органов, и правоохранительных органов. Вы должны информировать меня, если вдруг у кого-то возникнет желание расширить свою деятельность коррупционную на территории Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании с КГБ. И добавил, что он очень "надеется на чекистов". Как указал глава государства, "такое скрытое мышкование типа крышевания", нужно искоренять в стране. "Вот эта дикая мелкота: "Я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь. "Ты - мне, я - тебе", этого быть в Беларуси не должно", - сказал президент.В ноябре 2023-го Лукашенко обещал, что в стране "дожмут" коррупционеров и в будущий год, который будет в республике объявлен Годом качества, заставят всех качественно работать. "Ну а кто вор, жулик, проходимец - будет как с молочниками (уголовные дела – ред.). Никто церемониться ни с кем не будет", - говорил белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Гомель.
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александр лукашенко, борьба с коррупцией
Александр Лукашенко, борьба с коррупцией
Лукашенко призвал чекистов бороться с "крышеванием и мышкованием" в стране
Лукашенко: в Белоруссии не должно быть "крышевания" коррупционеров
МИНСК, 20 мая - ПРАЙМ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спецслужбы активнее бороться "крышевания" коррупционеров. Об этом он заявил, принимая кадровые решения в структуре органов госбезопасности, сообщает агентство "БелТА"
.
"Вы ведете контрразведывательное обеспечение и контрольных органов, и правоохранительных органов. Вы должны информировать меня, если вдруг у кого-то возникнет желание расширить свою деятельность коррупционную на территории Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании с КГБ. И добавил, что он очень "надеется на чекистов".
Как указал глава государства, "такое скрытое мышкование типа крышевания", нужно искоренять в стране. "Вот эта дикая мелкота: "Я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь. "Ты - мне, я - тебе", этого быть в Беларуси не должно", - сказал президент.
В ноябре 2023-го Лукашенко обещал, что в стране "дожмут" коррупционеров и в будущий год, который будет в республике объявлен Годом качества, заставят всех качественно работать. "Ну а кто вор, жулик, проходимец - будет как с молочниками (уголовные дела – ред.). Никто церемониться ни с кем не будет", - говорил белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Гомель.