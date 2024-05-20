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В ГИБДД объяснили, как уменьшить налог из-за мощности мотора

В ГИБДД объяснили, как уменьшить налог из-за мощности мотора - 20.05.2024, ПРАЙМ

В ГИБДД объяснили, как уменьшить налог из-за мощности мотора

Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, можно ли самостоятельно дефорсировать двигатель и изменить данные в ПТС, чтобы снизить ежегодные расходы. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T11:24+0300

2024-05-20T11:24+0300

2024-05-20T11:24+0300

авто

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, можно ли самостоятельно дефорсировать двигатель и изменить данные в ПТС, чтобы снизить ежегодные расходы.Иногда специалисты таможенной службы, заполняя паспорт транспортного средства, вносят неверные характеристики мотора. И если ПТС уже попал в налоговую службу, придется собрать подтверждающие документы, чтобы поправить эту неточность.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ первую очередь следует попросить у автодилера официальную выписку из внутреннего каталога моделей, действующего в России, и зафиксировать технические характеристики авто. Затем нужно написать заявление в тот отдел МРЭО ГИБДД, который регистрировал автомобиль и выдавал ПТС. В заявлении следует указать, что была обнаружена ошибка, и подтвердить документально необходимость ее исправления.Владельца могут отправить на независимую техническую экспертизу. И если после всех необходимых шагов в ГИБДД отказываются внести изменения в ПТС, автовладельцу можно обратиться в суд. Кроме того, мощность двигателя можно уменьшить самостоятельно, установив перепрограммированный блок управления и перерегистрировав машину. Но для этого понадобится заключение от испытательной лаборатории , которое позволит обратиться в ГИБДД за разрешением на дефорсирование мотора. Ранее специалисты предупредили, что за некоторые автомобильные наклейки водители могут получить наказание вплоть до лишения прав. Российское законодательство запрещает клеить рекламные стикеры на автомобили специального назначения, информационный знак "инвалид" или метку такси без соответствующего обоснования, наклейки, имитирующие машины правоохранительных органов или медицинских служб.

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авто, гибдд, птс