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"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков
"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков
Российские войска не смогут взять Харьков, предположил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:45+0300
2024-05-20T14:45+0300
2024-05-20T14:56+0300
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские войска не смогут взять Харьков, предположил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.По его мнению, Харьков на данный момент не является целью ВС России. Ссылаясь на данные разведки, Жорин сообщил, что планы россиян больше похожи на растягивание украинских резервов и ослабление сил на других направлениях."Хотя в целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет - наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", — отметил он.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.Подразделения группировки войск "Север" в минувшие сутки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Российская армия атаковала по живой силе и технике, в том числе "Иностранного легиона".Российские системы ПВО сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS, ракету "Точка-У", девять снарядов РСЗО и другие цели.Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1860 солдат, 11 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий, 1 РСЗО и 32 военных автомобиля.
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всу, харьков, вс россии, наступление
Спецоперация на Украине, ВСУ, ХАРЬКОВ, ВС России, наступление
"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков
Замкомандира Жорин: впереди тяжелое лето, резервы ВСУ могут быть растянуты
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские войска не смогут взять Харьков, предположил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
По его мнению, Харьков на данный момент не является целью ВС России. Ссылаясь на данные разведки, Жорин сообщил, что планы россиян больше похожи на растягивание украинских резервов и ослабление сил на других направлениях.
"Хотя в целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет - наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", — отметил он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
Подразделения группировки войск "Север" в минувшие сутки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Российская армия атаковала по живой силе и технике, в том числе "Иностранного легиона".
Российские системы ПВО сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS, ракету "Точка-У", девять снарядов РСЗО и другие цели.
Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1860 солдат, 11 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий, 1 РСЗО и 32 военных автомобиля.
На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом