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"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков
"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков
Российские войска не смогут взять Харьков, предположил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:45+0300
2024-05-20T14:56+0300
спецоперация на украине
всу
харьков
вс россии
наступление
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские войска не смогут взять Харьков, предположил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.По его мнению, Харьков на данный момент не является целью ВС России. Ссылаясь на данные разведки, Жорин сообщил, что планы россиян больше похожи на растягивание украинских резервов и ослабление сил на других направлениях."Хотя в целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет - наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", — отметил он.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.Подразделения группировки войск "Север" в минувшие сутки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Российская армия атаковала по живой силе и технике, в том числе "Иностранного легиона".Российские системы ПВО сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS, ракету "Точка-У", девять снарядов РСЗО и другие цели.Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1860 солдат, 11 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий, 1 РСЗО и 32 военных автомобиля.
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всу, харьков, вс россии, наступление
Спецоперация на Украине, ВСУ, ХАРЬКОВ, ВС России, наступление
14:45 20.05.2024 (обновлено: 14:56 20.05.2024)
 
"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков

Замкомандира Жорин: впереди тяжелое лето, резервы ВСУ могут быть растянуты

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские войска не смогут взять Харьков, предположил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
По его мнению, Харьков на данный момент не является целью ВС России. Ссылаясь на данные разведки, Жорин сообщил, что планы россиян больше похожи на растягивание украинских резервов и ослабление сил на других направлениях.
"Хотя в целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет - наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", — отметил он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
Подразделения группировки войск "Север" в минувшие сутки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Российская армия атаковала по живой силе и технике, в том числе "Иностранного легиона".
Российские системы ПВО сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS, ракету "Точка-У", девять снарядов РСЗО и другие цели.
Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1860 солдат, 11 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий, 1 РСЗО и 32 военных автомобиля.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУХАРЬКОВВС Россиинаступление
 
 
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