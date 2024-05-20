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"СПБ Банк" подал обращение о разблокировке активов клиентов - 20.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240520/obraschenie-848345754.html
"СПБ Банк" подал обращение о разблокировке активов клиентов
"СПБ Банк" подал обращение о разблокировке активов клиентов - 20.05.2024, ПРАЙМ
"СПБ Банк" подал обращение о разблокировке активов клиентов
"СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", подал в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обращение с целью разблокировки... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T20:21+0300
2024-05-20T20:22+0300
экономика
спб биржа
обращение
ofac
разблокировка активов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", подал в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов, сообщает банк. "Информируем, что юристы "СПБ Банка" подали в OFAC обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов", - говорится в сообщении. США в конце февраля наложили санкции на "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", на которую американские санкции были наложены еще раньше - осенью прошлого года. Из-за санкций торги иностранными бумагами на ней были приостановлены.
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спб биржа, обращение, ofac, разблокировка активов
Экономика, СПБ биржа, обращение, OFAC, разблокировка активов
20:21 20.05.2024 (обновлено: 20:22 20.05.2024)
 
"СПБ Банк" подал обращение о разблокировке активов клиентов

Депозитарий "СПБ Банк" подал в OFAC обращение о разблокировке активов клиентов

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", подал в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов, сообщает банк.
"Информируем, что юристы "СПБ Банка" подали в OFAC обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов", - говорится в сообщении.
США в конце февраля наложили санкции на "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", на которую американские санкции были наложены еще раньше - осенью прошлого года. Из-за санкций торги иностранными бумагами на ней были приостановлены.
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Юристы высказались о шансах разблокировать активы на СПБ Бирже
10:53
 
ЭкономикаСПБ биржаобращениеOFACразблокировка активов
 
 
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