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"СПБ Банк" подал обращение о разблокировке активов клиентов

"СПБ Банк" подал обращение о разблокировке активов клиентов - 20.05.2024, ПРАЙМ

"СПБ Банк" подал обращение о разблокировке активов клиентов

"СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", подал в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обращение с целью разблокировки... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T20:21+0300

2024-05-20T20:21+0300

2024-05-20T20:22+0300

экономика

спб биржа

обращение

ofac

разблокировка активов

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", подал в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов, сообщает банк. "Информируем, что юристы "СПБ Банка" подали в OFAC обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов", - говорится в сообщении. США в конце февраля наложили санкции на "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", на которую американские санкции были наложены еще раньше - осенью прошлого года. Из-за санкций торги иностранными бумагами на ней были приостановлены.

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спб биржа, обращение, ofac, разблокировка активов