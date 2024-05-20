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Бьют по больному. Раскрыта новая схема обмана пенсионеров
Бьют по больному. Раскрыта новая схема обмана пенсионеров - 20.05.2024, ПРАЙМ
Бьют по больному. Раскрыта новая схема обмана пенсионеров
Мошенники начали обзванивать пожилых людей от имени Социального фонда. Пользуясь тем, что пенсионеры трепетно относятся к этой структуре и расчету выплат, они... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T02:02+0300
2024-05-20T02:02+0300
2024-05-20T02:02+0300
пенсии
пенсионеры
юрист
иван соловьев
мошенники
эксклюзив
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мошенники начали обзванивать пожилых людей от имени Социального фонда. Пользуясь тем, что пенсионеры трепетно относятся к этой структуре и расчету выплат, они ловят их на крючок, сообщая о "неучтенном стаже", рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Пенсионеры воспринимают такую информацию как основание для повышения выплат и радуются, что СФР пересчитал стаж и нашел недостающее. Затем аферисты затевают оформление “онлайн-заявления” о пересмотре пенсионного статуса и “идентификации” гражданина. Они просят продиктовать им код из присылаемого СМС-сообщения.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли доверчивый пенсионер соглашается, обман почти завершен - с помощью кода мошенники получают доступ к учетной записи гражданина на Госуслугах или к мобильному банку.Такие действия, по словам Соловьева, безусловно, приведут к материальным и информационным потерям. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут оформить кредит на имя жертвы, получить за нее налоговый вычет, а также доступ к онлайн-кабинетам банков, трейдинговых платформ и вывести оттуда деньги. Они могут зарегистрировать на человека SIM-карту и даже фирму."Поэтому необходимо запомнить, что сотрудники Соцфонда не звонят гражданам ни с какими предложениями, а введение или передача смс-кода, присланного незнакомцами - стопроцентный признак мошенничества", - заключил юрист.
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ПРАЙМ
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Ульяна Крайняя
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пенсии, пенсионеры, юрист, иван соловьев, мошенники, эксклюзив
Пенсии, пенсионеры, юрист, Иван Соловьев, мошенники, Эксклюзив
Бьют по больному. Раскрыта новая схема обмана пенсионеров
Юрист Соловьев: мошенники звонят пенсионерам от имени Соцфонда и просят смс-код
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мошенники начали обзванивать пожилых людей от имени Социального фонда. Пользуясь тем, что пенсионеры трепетно относятся к этой структуре и расчету выплат, они ловят их на крючок, сообщая о "неучтенном стаже", рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Пенсионеры воспринимают такую информацию как основание для повышения выплат и радуются, что СФР пересчитал стаж и нашел недостающее. Затем аферисты затевают оформление “онлайн-заявления” о пересмотре пенсионного статуса и “идентификации” гражданина. Они просят продиктовать им код из присылаемого СМС-сообщения.
Если доверчивый пенсионер соглашается, обман почти завершен - с помощью кода мошенники получают доступ к учетной записи гражданина на Госуслугах или к мобильному банку.
Такие действия, по словам Соловьева, безусловно, приведут к материальным и информационным потерям. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут оформить кредит на имя жертвы, получить за нее налоговый вычет, а также доступ к онлайн-кабинетам банков, трейдинговых платформ и вывести оттуда деньги. Они могут зарегистрировать на человека SIM-карту и даже фирму.
"Поэтому необходимо запомнить, что сотрудники Соцфонда не звонят гражданам ни с какими предложениями, а введение или передача смс-кода, присланного незнакомцами - стопроцентный признак мошенничества", - заключил юрист.
Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через "супершоу"