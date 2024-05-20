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Бьют по больному. Раскрыта новая схема обмана пенсионеров

Бьют по больному. Раскрыта новая схема обмана пенсионеров - 20.05.2024, ПРАЙМ

Бьют по больному. Раскрыта новая схема обмана пенсионеров

Мошенники начали обзванивать пожилых людей от имени Социального фонда. Пользуясь тем, что пенсионеры трепетно относятся к этой структуре и расчету выплат, они... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T02:02+0300

2024-05-20T02:02+0300

2024-05-20T02:02+0300

пенсии

пенсионеры

юрист

иван соловьев

мошенники

эксклюзив

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мошенники начали обзванивать пожилых людей от имени Социального фонда. Пользуясь тем, что пенсионеры трепетно относятся к этой структуре и расчету выплат, они ловят их на крючок, сообщая о "неучтенном стаже", рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Пенсионеры воспринимают такую информацию как основание для повышения выплат и радуются, что СФР пересчитал стаж и нашел недостающее. Затем аферисты затевают оформление “онлайн-заявления” о пересмотре пенсионного статуса и “идентификации” гражданина. Они просят продиктовать им код из присылаемого СМС-сообщения.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли доверчивый пенсионер соглашается, обман почти завершен - с помощью кода мошенники получают доступ к учетной записи гражданина на Госуслугах или к мобильному банку.Такие действия, по словам Соловьева, безусловно, приведут к материальным и информационным потерям. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут оформить кредит на имя жертвы, получить за нее налоговый вычет, а также доступ к онлайн-кабинетам банков, трейдинговых платформ и вывести оттуда деньги. Они могут зарегистрировать на человека SIM-карту и даже фирму."Поэтому необходимо запомнить, что сотрудники Соцфонда не звонят гражданам ни с какими предложениями, а введение или передача смс-кода, присланного незнакомцами - стопроцентный признак мошенничества", - заключил юрист.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

пенсии, пенсионеры, юрист, иван соловьев, мошенники, эксклюзив