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Россиянам предложат китайские автомобили за 400 тысяч рублей

Россиянам предложат китайские автомобили за 400 тысяч рублей - 20.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам предложат китайские автомобили за 400 тысяч рублей

Автомобильный гигант из Китая FAW намерен запустить в России продажи новых моделей микрохэтчбеков Bestune Pony. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T17:02+0300

2024-05-20T17:02+0300

2024-05-20T17:18+0300

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Автомобильный гигант из Китая FAW намерен запустить в России продажи новых моделей микрохэтчбеков Bestune Pony. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на главу марки Bestune в России Ма Гуйчао.Отмечается, что трехдверные микрохэтчбэки продаются в Китае в трех комплектациях. Они имеют электродвигатель, с помощью которого машина может проехать от 122 до 170 километров в зависимости от модели. В FAW отметили, что данные авто отличаются самым низким объемом энергопотребления на 100 километров в своем классе.На Китайском рынке Bestune Pony доступна в шести цветах кузова, при этом в перечень декоративных элементов для персонализации машины входят более 100 позиций. В комплектацию включены задние датчики парковки и камера заднего вида, кондиционер, подушка безопасности водителя, разъем USB, Bluetooth и другие опции.По данным издания, в КНР Bestune Pony стоит от 28,9 тысячи юаней (примерно 364 тыс. руб.).

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