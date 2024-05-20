Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240520/problemy-848324357.html
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России
Решение президента США Джо Байдена о введении запрета до 2040 года на импорт российского урана может привести к остановке ядерных реакторов, сообщило агентство... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:59+0300
2024-05-20T11:59+0300
энергетика
сша
россия
уран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_337583ba319ef5081239975c859b065f.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена о введении запрета до 2040 года на импорт российского урана может привести к остановке ядерных реакторов, сообщило агентство РИА Новости.Отмечается, что поставки урана из России обеспечивают треть всего объема ядерного топлива, используемого для работы атомных электростанций в США. Вашингтону они обходились примерно в один миллиард долларов ежегодно."Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов", — рассказал агентству первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.РИА Новости также отметили со ссылкой на научных сотрудников Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтта Боуэна и Пола Даббара , что в случае прекращения поставок урана из РФ США ожидают проблемы, так как на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в ряде районов страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон о запрете на импорт урана из РФ "укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны".
https://1prime.ru/20240520/uran-848314512.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b42802c2a5c3416cf61596abd9ba847.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, уран
Энергетика, США, РОССИЯ, уран
11:59 20.05.2024
 
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России

РИА Новости: США грозит остановка реакторов АЭС из-за запрета ввоза урана из РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена о введении запрета до 2040 года на импорт российского урана может привести к остановке ядерных реакторов, сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что поставки урана из России обеспечивают треть всего объема ядерного топлива, используемого для работы атомных электростанций в США. Вашингтону они обходились примерно в один миллиард долларов ежегодно.
"Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов", — рассказал агентству первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
РИА Новости также отметили со ссылкой на научных сотрудников Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтта Боуэна и Пола Даббара , что в случае прекращения поставок урана из РФ США ожидают проблемы, так как на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в ряде районов страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон о запрете на импорт урана из РФ "укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны".
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Индейцы встретятся с Байденом из-за запрета на импорт российского урана
08:07
 
ЭнергетикаСШАРОССИЯуран
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала