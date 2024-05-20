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"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России
Решение президента США Джо Байдена о введении запрета до 2040 года на импорт российского урана может привести к остановке ядерных реакторов, сообщило агентство... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:59+0300
2024-05-20T11:59+0300
2024-05-20T11:59+0300
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена о введении запрета до 2040 года на импорт российского урана может привести к остановке ядерных реакторов, сообщило агентство РИА Новости.Отмечается, что поставки урана из России обеспечивают треть всего объема ядерного топлива, используемого для работы атомных электростанций в США. Вашингтону они обходились примерно в один миллиард долларов ежегодно."Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов", — рассказал агентству первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.РИА Новости также отметили со ссылкой на научных сотрудников Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтта Боуэна и Пола Даббара , что в случае прекращения поставок урана из РФ США ожидают проблемы, так как на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в ряде районов страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон о запрете на импорт урана из РФ "укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны".
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Энергетика, США, РОССИЯ, уран
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России
РИА Новости: США грозит остановка реакторов АЭС из-за запрета ввоза урана из РФ
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ.
Решение президента США Джо Байдена о введении запрета до 2040 года на импорт российского урана может привести к остановке ядерных реакторов, сообщило агентство РИА Новости
.
Отмечается, что поставки урана из России обеспечивают треть всего объема ядерного топлива, используемого для работы атомных электростанций в США. Вашингтону они обходились примерно в один миллиард долларов ежегодно.
"Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов", — рассказал агентству первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
РИА Новости также отметили со ссылкой на научных сотрудников Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтта Боуэна и Пола Даббара , что в случае прекращения поставок урана из РФ США ожидают проблемы, так как на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в ряде районов страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон о запрете на импорт урана из РФ "укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны".
Индейцы встретятся с Байденом из-за запрета на импорт российского урана