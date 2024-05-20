https://1prime.ru/20240520/rossiya-848318858.html

"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России

"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России

Прямого военного столкновения России и НАТО при уничтожении российских ракет над Украиной с территории альянса не будет. Такое мнение выразил корреспондент... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T10:11+0300

2024-05-20T10:11+0300

2024-05-20T10:11+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прямого военного столкновения России и НАТО при уничтожении российских ракет над Украиной с территории альянса не будет. Такое мнение выразил корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.По его словам, удары НАТО по российскийм ракетам нанесут только материальный ущерб, а также позволит направить некоторые украинские системы противовоздушной обороны с западной части страны к Харькову и Киеву. При этом эскалации между НАТО и Россией не будет, добавил корреспондент."Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата", — пояснил Шуллер.

https://1prime.ru/20240517/nato-848289341.html

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