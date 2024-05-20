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"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России - 20.05.2024, ПРАЙМ
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"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России
"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России
Прямого военного столкновения России и НАТО при уничтожении российских ракет над Украиной с территории альянса не будет. Такое мнение выразил корреспондент... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:11+0300
2024-05-20T10:11+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прямого военного столкновения России и НАТО при уничтожении российских ракет над Украиной с территории альянса не будет. Такое мнение выразил корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.По его словам, удары НАТО по российскийм ракетам нанесут только материальный ущерб, а также позволит направить некоторые украинские системы противовоздушной обороны с западной части страны к Харькову и Киеву. При этом эскалации между НАТО и Россией не будет, добавил корреспондент."Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата", — пояснил Шуллер.
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россия, вс рф, германия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, ГЕРМАНИЯ
10:11 20.05.2024
 
"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России

FAZ: удар по ракетам РФ над Украиной из стран НАТО не приведет к войне с Москвой

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прямого военного столкновения России и НАТО при уничтожении российских ракет над Украиной с территории альянса не будет. Такое мнение выразил корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.
По его словам, удары НАТО по российскийм ракетам нанесут только материальный ущерб, а также позволит направить некоторые украинские системы противовоздушной обороны с западной части страны к Харькову и Киеву. При этом эскалации между НАТО и Россией не будет, добавил корреспондент.
"Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата", — пояснил Шуллер.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВС РФГЕРМАНИЯ
 
 
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