https://1prime.ru/20240520/rossiya-848318858.html
"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России
"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России
Прямого военного столкновения России и НАТО при уничтожении российских ракет над Украиной с территории альянса не будет. Такое мнение выразил корреспондент... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:11+0300
2024-05-20T10:11+0300
2024-05-20T10:11+0300
спецоперация на украине
россия
вс рф
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847105225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5c8481ae001cfe636f389f46fda4a24.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прямого военного столкновения России и НАТО при уничтожении российских ракет над Украиной с территории альянса не будет. Такое мнение выразил корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.По его словам, удары НАТО по российскийм ракетам нанесут только материальный ущерб, а также позволит направить некоторые украинские системы противовоздушной обороны с западной части страны к Харькову и Киеву. При этом эскалации между НАТО и Россией не будет, добавил корреспондент."Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата", — пояснил Шуллер.
https://1prime.ru/20240517/nato-848289341.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847105225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1761067b21522574627f31e26df4995e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вс рф, германия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, ГЕРМАНИЯ
"Не тронут русского солдата". В ФРГ предложили безумный план по России
FAZ: удар по ракетам РФ над Украиной из стран НАТО не приведет к войне с Москвой
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Прямого военного столкновения России и НАТО при уничтожении российских ракет над Украиной с территории альянса не будет. Такое мнение выразил корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
Конрад Шуллер.
По его словам, удары НАТО по российскийм ракетам нанесут только материальный ущерб, а также позволит направить некоторые украинские системы противовоздушной обороны с западной части страны к Харькову и Киеву. При этом эскалации между НАТО и Россией не будет, добавил корреспондент.
"Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата", — пояснил Шуллер.
Главком НАТО анонсировал возможный рост численности сил альянса в Европе