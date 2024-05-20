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Его не остановишь: умеренный рост рубля продолжается

Его не остановишь: умеренный рост рубля продолжается - 20.05.2024, ПРАЙМ

Его не остановишь: умеренный рост рубля продолжается

Российский рубль завершил пятничные торги 17 мая небольшим укреплением к основным мировым валютам. По итогам дня курс доллара США снизился на 0,02%, составив... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T08:53+0300

2024-05-20T08:53+0300

2024-05-20T08:53+0300

экономика

российский рынок акций

курсы валют

нефть

?1716184427

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рубль завершил пятничные торги 17 мая небольшим укреплением к основным мировым валютам. По итогам дня курс доллара США снизился на 0,02%, составив 90,95 рубля, евро подешевел на 0,13% до 98,73 рубля, а китайский юань потерял 0,13%, опустившись до 12,57 рубля.Умеренному росту курса рубля способствовали сразу несколько факторов. Во-первых, мировые цены на нефть продемонстрировали незначительное повышение, что традиционно оказывает поддержку российской валюте. Кроме того, курс доллара несколько ослаб на мировом валютном рынке. Дополнительный спрос на рубли был связан с необходимостью для российских экспортеров конвертировать валютную выручку в национальную валюту согласно действующим требованиям.Жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на сдерживание инфляции посредством высоких процентных ставок, также положительно сказалась на рублевом курсе. Наконец, приближение пика налоговых выплат 28 мая вызвало повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров для расчета по налогам.В то же время, сохраняющееся напряжение в геополитической обстановке и угроза введения новых западных санкций против России ограничивали укрепление рубля на фоне усиления неопределенности.Росту мировых цен на нефть в пятницу способствовали благоприятные экономические данные из Китая. Показатели промышленного производства КНР в апреле увеличились на 6,7% в годовом исчислении, превысив прогнозы аналитиков. Это подпитало оптимизм относительно перспектив роста спроса на сырьевые товары, включая нефть, со стороны крупнейшего импортера энергоресурсов. В результате к концу торгов 17 мая стоимость ближайшего фьючерса на нефть эталонной марки Brent выросла на 0,64% до $83,90 за баррель. В целом росту нефтяных котировок также способствовало ослабление курса американского доллара.Помимо благоприятных китайских статданных, поддержку ценам на "черное золото" оказали ранее опубликованные апрельские данные о замедлении потребительской инфляции в США до 0,3%. Это повысило ожидания возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в 2024 году, что могло бы стимулировать экономический рост и спрос на энергоносители. Кроме того, ослабление доллара делает нефть более доступной для импортеров, рассчитывающихся в других валютах.Между тем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, общее число буровых установок на нефть и газ в США за прошлую неделю выросло на одну единицу до 604 штук, что стало первым повышением за четыре недели. При этом число собственно нефтяных буровых вышек увеличилось на одну до 497 единиц.На утренних торгах в понедельник 20 мая фьючерс на Brent стоил около $84,08 за баррель. Основным сопротивлением для дальнейшего роста выступает отметка $84,50. Вероятность пробития этого уровня оценивается мной выше 70%. В случае закрепления цены над $84,50 следующей целью может стать $87,15 за баррель.На Московской бирже в начале новой торговой недели курс доллара к рублю повысился до 91,12 рубля. Внимание инвесторов по всему миру приковано сегодня к информации о возможной гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения вертолета в иранских горах. Трейдеры пытаются оценить, как это может повлиять на политику Тегерана, и последствия для стабильности на Ближнем Востоке, в Азии и в мире в целом. Пока ожидается, что пара доллар/рубль будет колебаться в боковом диапазоне 90,00–92,50 рубля.Индекс Мосбиржи вырос на 0,45%, до 3501,89 пункта, индекс РТС — на 0,33%, до 1211,87 пункта. Индекс продолжает подниматься в рамках восходящего тренда от минимума 3405,82 пункта. За десять торговых дней IMOEX вырос на 2,82%, до 3501 пункта. Индекс неохотно растет из-за укрепления рубля. Технической поддержкой выступает 3492 пункта. Если она не устоит, нисходящая коррекция расширится до отметки 3483 пункта.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

российский рынок акций, курсы валют, нефть