https://1prime.ru/20240520/ryabkov-848326765.html

Россия не допустит размещения вооружений в космосе, заявил Рябков

Россия не допустит размещения вооружений в космосе, заявил Рябков - 20.05.2024, ПРАЙМ

Россия не допустит размещения вооружений в космосе, заявил Рябков

Россия продолжит работу по недопущению размещения ударных вооружений в космосе. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:53+0300

2024-05-20T12:53+0300

2024-05-20T13:25+0300

вооружения

россия

оружие

космос

новости

сергей рябков

https://cdnn.1prime.ru/img/80374/72/803747279_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a6d5e3b32031cfa94f091ae0d9298a43.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по недопущению размещения ударных вооружений в космосе. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Ранее газета The New York Times сообщила, что США планируют развернуть новое поколение средств защиты и атаки в космосе для защиты своей спутниковой группировки и атаки вражеских спутников."Со своей стороны продолжим усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космическом пространстве. Для этого есть определенный дипломатический инструментарий, который мы используем на полную катушку и на многосторонних площадках, и в контактах с другими странами", — заметил дипломатОн также отметил, что подобная схема уже использовалась ранее: сначала западные страны обвиняют Москву, затем предпринимают действия для обеспечения доминирования США, включая в военной сфере и космосе.Рябков подчеркнул, что Россия будет разоблачать этот подход и показывать его последствия мировому сообществу, которое не принимает на веру информацию из Вашингтона.

https://1prime.ru/20240509/yadernoe-sderzhivanie-848034171.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оружие, космос, новости, сергей рябков