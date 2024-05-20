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Россия не допустит размещения вооружений в космосе, заявил Рябков - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Россия не допустит размещения вооружений в космосе, заявил Рябков
Россия не допустит размещения вооружений в космосе, заявил Рябков - 20.05.2024, ПРАЙМ
Россия не допустит размещения вооружений в космосе, заявил Рябков
Россия продолжит работу по недопущению размещения ударных вооружений в космосе. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:53+0300
2024-05-20T13:25+0300
вооружения
россия
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космос
новости
сергей рябков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по недопущению размещения ударных вооружений в космосе. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Ранее газета The New York Times сообщила, что США планируют развернуть новое поколение средств защиты и атаки в космосе для защиты своей спутниковой группировки и атаки вражеских спутников."Со своей стороны продолжим усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космическом пространстве. Для этого есть определенный дипломатический инструментарий, который мы используем на полную катушку и на многосторонних площадках, и в контактах с другими странами", — заметил дипломатОн также отметил, что подобная схема уже использовалась ранее: сначала западные страны обвиняют Москву, затем предпринимают действия для обеспечения доминирования США, включая в военной сфере и космосе.Рябков подчеркнул, что Россия будет разоблачать этот подход и показывать его последствия мировому сообществу, которое не принимает на веру информацию из Вашингтона.
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россия, оружие, космос, новости, сергей рябков
Вооружения, РОССИЯ, оружие, космос, Новости, Сергей Рябков
12:53 20.05.2024 (обновлено: 13:25 20.05.2024)
 
Россия не допустит размещения вооружений в космосе, заявил Рябков

Рябков: РФ продолжит усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космосе

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкИнтервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по недопущению размещения ударных вооружений в космосе. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Ранее газета The New York Times сообщила, что США планируют развернуть новое поколение средств защиты и атаки в космосе для защиты своей спутниковой группировки и атаки вражеских спутников.
"Со своей стороны продолжим усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космическом пространстве. Для этого есть определенный дипломатический инструментарий, который мы используем на полную катушку и на многосторонних площадках, и в контактах с другими странами", — заметил дипломат
Он также отметил, что подобная схема уже использовалась ранее: сначала западные страны обвиняют Москву, затем предпринимают действия для обеспечения доминирования США, включая в военной сфере и космосе.
Рябков подчеркнул, что Россия будет разоблачать этот подход и показывать его последствия мировому сообществу, которое не принимает на веру информацию из Вашингтона.
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Запад вынуждает Россию меры сдерживания, заявил Рябков
9 мая, 11:36
 
ВооруженияРОССИЯоружиекосмосНовостиСергей Рябков
 
 
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