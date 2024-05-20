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Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента - 20.05.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента
Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных,... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:34+0300
2024-05-20T11:34+0300
энергетика
поставки спг
россия
китай
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ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок СПГ за январь-апрель составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ 2,134 миллиона тонн СПГ на 1,645 миллиарда долларов. Отдельно в апреле 2024 года КНР закупила в РФ 779,1 тысячи тонн СПГ на 400,96 миллиона долларов.
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поставки спг, россия, китай
Энергетика, поставки СПГ, РОССИЯ, КИТАЙ
11:34 20.05.2024
 
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента

Таможня КНР: РФ за январь-апрель нарастила объем поставок СПГ в страну на 13,2%

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок СПГ за январь-апрель составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ 2,134 миллиона тонн СПГ на 1,645 миллиарда долларов.
Отдельно в апреле 2024 года КНР закупила в РФ 779,1 тысячи тонн СПГ на 400,96 миллиона долларов.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ, пишет СМИ
16 мая, 15:09
 
Энергетикапоставки СПГРОССИЯКИТАЙ
 
 
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