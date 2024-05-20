https://1prime.ru/20240520/spg-848322648.html
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента - 20.05.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента
Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных,... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:34+0300
2024-05-20T11:34+0300
2024-05-20T11:34+0300
энергетика
поставки спг
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/76/841397696_0:684:3648:2736_1920x0_80_0_0_09d7cbddae52a2d85c206af8c0950a3d.jpg
ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок СПГ за январь-апрель составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ 2,134 миллиона тонн СПГ на 1,645 миллиарда долларов. Отдельно в апреле 2024 года КНР закупила в РФ 779,1 тысячи тонн СПГ на 400,96 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20240516/spg-848243192.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/76/841397696_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_462fef4c3a3dc4c546d6b6b03c6c58e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поставки спг, россия, китай
Энергетика, поставки СПГ, РОССИЯ, КИТАЙ
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента
Таможня КНР: РФ за январь-апрель нарастила объем поставок СПГ в страну на 13,2%
ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок СПГ за январь-апрель составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ 2,134 миллиона тонн СПГ на 1,645 миллиарда долларов.
Отдельно в апреле 2024 года КНР закупила в РФ 779,1 тысячи тонн СПГ на 400,96 миллиона долларов.
Перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ, пишет СМИ