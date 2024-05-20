https://1prime.ru/20240520/svo-848315356.html

"Хьюстон, у нас проблема". Аналитик ЦРУ развенчал миф Запада об СВО

"Хьюстон, у нас проблема". Аналитик ЦРУ развенчал миф Запада об СВО - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Хьюстон, у нас проблема". Аналитик ЦРУ развенчал миф Запада об СВО

Военно-промышленный комплекс США не может обеспечить Киев достаточным количеством средств противовоздушной обороны, как бы Запад не был убежден в обратном. Об... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T08:46+0300

2024-05-20T08:46+0300

2024-05-20T09:43+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс США не может обеспечить Киев достаточным количеством средств противовоздушной обороны, как бы Запад не был убежден в обратном. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.В частности, он отметил: "Изначально они заказали десять тысяч ракет. <…> Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить. <…> Так что, имея десять тысяч ракет, можно сбить пять тысяч. Хорошо, а сколько ракет Россия выстрелила с начала спецоперации? Что-то около 7450 штук. Хьюстон, у нас проблема!"По мнению Джонсона, США не будут в состоянии поставить Украине запланированное количество ракет, даже если нарастят объемы выпуска. При этом он подчеркнул, что российские войска имею значительное преимущество перед Вооруженными силами Украины."Не знаю, с чего люди взяли эту идею о "патовой ситуации". <…> Патовая ситуация предполагает, что ни одна из сторон не может совершить ход. Это простейшее определение. А у России множество ходов! Они могут увеличить количество авиации, систем ПВО, дронов, ракет, нарастить численность войск. А что из этого может сделать Украина? Ничего", — отметил аналитик.В Киеве в последнее время часто сообщали об острой нехватке вооружений и боеприпасов у Вооруженных сил Украины. Украинская армия, как заявлял президент страны Владимир Зеленский, испытывает снарядный голод. При этом он почеркнул, что, если дефицит боеприпасов не прекратится, Киев начнет сдавать территории.Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки Западом вооружений и боеприпасов оружия Киеву только затягивает конфликт и не способствует началу мирных переговоров.

https://1prime.ru/20240517/kharkov-848281519.html

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сша, пво, украина, экспертное мнение