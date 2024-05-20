Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хьюстон, у нас проблема". Аналитик ЦРУ развенчал миф Запада об СВО - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240520/svo-848315356.html
"Хьюстон, у нас проблема". Аналитик ЦРУ развенчал миф Запада об СВО
"Хьюстон, у нас проблема". Аналитик ЦРУ развенчал миф Запада об СВО - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Хьюстон, у нас проблема". Аналитик ЦРУ развенчал миф Запада об СВО
Военно-промышленный комплекс США не может обеспечить Киев достаточным количеством средств противовоздушной обороны, как бы Запад не был убежден в обратном. Об... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T08:46+0300
2024-05-20T09:43+0300
спецоперация на украине
сша
пво
украина
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84297/10/842971076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_edd1cddc7e021a4fa042f7fb140a1bf0.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс США не может обеспечить Киев достаточным количеством средств противовоздушной обороны, как бы Запад не был убежден в обратном. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.В частности, он отметил: "Изначально они заказали десять тысяч ракет. &lt;…&gt; Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить. &lt;…&gt; Так что, имея десять тысяч ракет, можно сбить пять тысяч. Хорошо, а сколько ракет Россия выстрелила с начала спецоперации? Что-то около 7450 штук. Хьюстон, у нас проблема!"По мнению Джонсона, США не будут в состоянии поставить Украине запланированное количество ракет, даже если нарастят объемы выпуска. При этом он подчеркнул, что российские войска имею значительное преимущество перед Вооруженными силами Украины."Не знаю, с чего люди взяли эту идею о "патовой ситуации". &lt;…&gt; Патовая ситуация предполагает, что ни одна из сторон не может совершить ход. Это простейшее определение. А у России множество ходов! Они могут увеличить количество авиации, систем ПВО, дронов, ракет, нарастить численность войск. А что из этого может сделать Украина? Ничего", — отметил аналитик.В Киеве в последнее время часто сообщали об острой нехватке вооружений и боеприпасов у Вооруженных сил Украины. Украинская армия, как заявлял президент страны Владимир Зеленский, испытывает снарядный голод. При этом он почеркнул, что, если дефицит боеприпасов не прекратится, Киев начнет сдавать территории.Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки Западом вооружений и боеприпасов оружия Киеву только затягивает конфликт и не способствует началу мирных переговоров.
https://1prime.ru/20240517/kharkov-848281519.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84297/10/842971076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f2f9275b2c0e8b0d58e7c00bfa2ff0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, пво, украина, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, США, ПВО, УКРАИНА, экспертное мнение
08:46 20.05.2024 (обновлено: 09:43 20.05.2024)
 
"Хьюстон, у нас проблема". Аналитик ЦРУ развенчал миф Запада об СВО

Ларри Джонсон: США не смогут обеспечить Киев ракетами ПВО в необходимом объеме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне СВО
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс США не может обеспечить Киев достаточным количеством средств противовоздушной обороны, как бы Запад не был убежден в обратном. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В частности, он отметил: "Изначально они заказали десять тысяч ракет. <…> Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить. <…> Так что, имея десять тысяч ракет, можно сбить пять тысяч. Хорошо, а сколько ракет Россия выстрелила с начала спецоперации? Что-то около 7450 штук. Хьюстон, у нас проблема!"
По мнению Джонсона, США не будут в состоянии поставить Украине запланированное количество ракет, даже если нарастят объемы выпуска. При этом он подчеркнул, что российские войска имею значительное преимущество перед Вооруженными силами Украины.
"Не знаю, с чего люди взяли эту идею о "патовой ситуации". <…> Патовая ситуация предполагает, что ни одна из сторон не может совершить ход. Это простейшее определение. А у России множество ходов! Они могут увеличить количество авиации, систем ПВО, дронов, ракет, нарастить численность войск. А что из этого может сделать Украина? Ничего", — отметил аналитик.
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
ВСУ неожиданно "ослепли" перед наступлением России под Харьковом
17 мая, 14:50
В Киеве в последнее время часто сообщали об острой нехватке вооружений и боеприпасов у Вооруженных сил Украины. Украинская армия, как заявлял президент страны Владимир Зеленский, испытывает снарядный голод. При этом он почеркнул, что, если дефицит боеприпасов не прекратится, Киев начнет сдавать территории.
Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки Западом вооружений и боеприпасов оружия Киеву только затягивает конфликт и не способствует началу мирных переговоров.
 
Спецоперация на УкраинеСШАПВОУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала