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"Попытка заткнуть дыры": эксперты назвали слабые места ВСУ под Харьковом
"Попытка заткнуть дыры": эксперты назвали слабые места ВСУ под Харьковом - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Попытка заткнуть дыры": эксперты назвали слабые места ВСУ под Харьковом
Украина находится в крайне уязвимом положении. Наступление ВС России, начавшееся неделю назад на северо-востоке Украины, заставляет президента страны Владимира... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:56+0300
2024-05-20T09:56+0300
2024-05-20T09:57+0300
спецоперация на украине
вс россии
всу
харьков
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Украина находится в крайне уязвимом положении. Наступление ВС России, начавшееся неделю назад на северо-востоке Украины, заставляет президента страны Владимира Зеленского и генералов ВСУ в срочном порядке усиливать оборону. Об этом пишут в материале для Bloomberg обозреватели Наталья Дроздяк и Генри Мейер.В статье указывается, что Зеленский заявил о продвижении российской армии на 10 км вглубь территории Украины и ее остановке на первом оборонительном рубеже ВСУ.По словам Зеленского, которые передают авторы статьи, украинские войска "сковали русских в тех районах, где они находятся".При этом в статье утверждается, что России "просто не хватает сил и средств для взятия" Харькова, хотя также упоминается заявление президента РФ Владимира Путина о том, что перед российским войсками не стоит задача взять Харьков.У русских нет той численности войск, которая необходима для стратегического прорыва, заявил авторам статьи и верховный главком объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.В то же время процитированный в статье старший научный сотрудник британского аналитического центра Королевского института оборонных исследований Джек Уотлинг отметил, что в настоящий момент в наступлении участвуют свыше полумиллиона российских военнослужащих, что дает России значительное "численное превосходство".Уотлинг считает, что сегодня российская армия наверняка пытается "вынудить украинцев растянуть свои войска вдоль тысячекилометровой линии фронта, чтобы нащупать их слабые места, по которым можно ударить".По его мнению, вслед за наступлением на Харьков может начаться наступление ВС России в районе южного города Запорожье, что "отвлечет украинские резервы от восточного региона Донбасс, и именно там Россия может нанести свой главный удар".Вместе с тем глава российского Центра анализа стратегий и технологий, который цитируется в статье, отметил: "Давление осуществляется вдоль всей линии фронта. Если наступление на Харьков ослабит украинские позиции на юге и востоке, то именно там можно будет ждать прорыва".При этом аналитик Дара Массикот заявила, что в настоящий момент Украина находится "в самом уязвимом положении". Она считает, что Россия наверняка усилит свой наступательный натиск на востоке, пока помощь Запада не достигла линии фронта.По словам известного украинского военного аналитика Николая Белескова, ВСУ следует вести "активную оборону", изматывая российские войска и выигрывая время за счет уступок территории, а потом они украинцы смогут восстановить линию фронта, введя в бой резервы из глубины страны."Следующие полтора года станут критически важным периодом", — прогнозирует Белесков.
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вс россии, всу, харьков
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ, ХАРЬКОВ
"Попытка заткнуть дыры": эксперты назвали слабые места ВСУ под Харьковом
Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала спецоперации
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ.
Украина находится в крайне уязвимом положении. Наступление ВС России, начавшееся неделю назад на северо-востоке Украины, заставляет президента страны Владимира Зеленского и генералов ВСУ в срочном порядке усиливать оборону. Об этом пишут в материале для Bloomberg
обозреватели Наталья Дроздяк и Генри Мейер.
В статье указывается, что Зеленский заявил о продвижении российской армии на 10 км вглубь территории Украины и ее остановке на первом оборонительном рубеже ВСУ.
По словам Зеленского, которые передают авторы статьи, украинские войска "сковали русских в тех районах, где они находятся".
При этом в статье утверждается, что России "просто не хватает сил и средств для взятия" Харькова, хотя также упоминается заявление президента РФ Владимира Путина о том, что перед российским войсками не стоит задача взять Харьков.
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
У русских нет той численности войск, которая необходима для стратегического прорыва, заявил авторам статьи и верховный главком объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
В то же время процитированный в статье старший научный сотрудник британского аналитического центра Королевского института оборонных исследований Джек Уотлинг отметил, что в настоящий момент в наступлении участвуют свыше полумиллиона российских военнослужащих, что дает России значительное "численное превосходство".
Уотлинг считает, что сегодня российская армия наверняка пытается "вынудить украинцев растянуть свои войска вдоль тысячекилометровой линии фронта, чтобы нащупать их слабые места, по которым можно ударить".
По его мнению, вслед за наступлением на Харьков может начаться наступление ВС России в районе южного города Запорожье, что "отвлечет украинские резервы от восточного региона Донбасс, и именно там Россия может нанести свой главный удар".
Вместе с тем глава российского Центра анализа стратегий и технологий, который цитируется в статье, отметил: "Давление осуществляется вдоль всей линии фронта. Если наступление на Харьков ослабит украинские позиции на юге и востоке, то именно там можно будет ждать прорыва".
При этом аналитик Дара Массикот заявила, что в настоящий момент Украина находится "в самом уязвимом положении". Она считает, что Россия наверняка усилит свой наступательный натиск на востоке, пока помощь Запада не достигла линии фронта.
По словам известного украинского военного аналитика Николая Белескова, ВСУ следует вести "активную оборону", изматывая российские войска и выигрывая время за счет уступок территории, а потом они украинцы смогут восстановить линию фронта, введя в бой резервы из глубины страны.
"Следующие полтора года станут критически важным периодом", — прогнозирует Белесков.