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На Западе бьют тревогу: Россия начала сражаться всерьез - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Западе бьют тревогу: Россия начала сражаться всерьез
На Западе бьют тревогу: Россия начала сражаться всерьез - 20.05.2024, ПРАЙМ
На Западе бьют тревогу: Россия начала сражаться всерьез
Спустя два с половиной года жестоких боев складывается ощущение, что Россия наконец-то начала воевать всерьез. К сегодняшнему дню российские войска и... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:36+0300
2024-05-20T11:36+0300
спецоперация на украине
вс россии
наступление
украина
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Спустя два с половиной года жестоких боев складывается ощущение, что Россия наконец-то начала воевать всерьез. К сегодняшнему дню российские войска и оборонно-промышленный комплекс стали заметно эффективнее, чем в начале конфликта на Украине, пишет в материале для немецкого издания Business Insider обозреватель Джейк Эпштейн.Он напомнил, что Россия сорвала прошлогоднее контрнаступление ВСУ, после чего – весной нынешнего года - воспользовалась проволочкой с американской военной поддержкой Украины.А "в последние недели на Западе бьют тревогу", пишет Эпштейн. При этом он утверждает, что, как подсчитала американская разведка в марте 2024 года, тупиковая ситуация на поле боя сменилась перевесом России."Это важный переломный момент в усилиях России: она намерена относиться к своей специальной военной операции как к настоящему конфликту и всерьез планировать долгосрочную стратегию", — заявил в беседе с BI руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны и аналитик по России Джордж Баррос.При этом рывок на Харьков, по мнению Эпштейна, свидетельствует, что Россия "готовит почву для многопланового летнего наступления, которое может еще больше растянуть силы ВСУ".В то же время в статье отмечается, что в рядах ВСУ наблюдается как падение боевого духа, так и нехватка личного состава, чего не было год назад, когда многие с оптимизмом ждали контрнаступления.Похоже, сегодня Россия способна "подчинить себе Украину так, как не могла ранее, введя войска в феврале 2022 года", - отметил Украины австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан, чьи слова приводятся в материале. "Как противник Россия сейчас опаснее чем два года назад", — подчеркнул он.Вместе с тем старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг заявил, что российские войска пользуются численным превосходством и растягивают ВСУ вдоль обширной линии фронта. При этом он назвал перспективы Украины "мрачными".
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вс россии, наступление, украина
Спецоперация на Украине, ВС России, наступление, УКРАИНА
11:36 20.05.2024
 
На Западе бьют тревогу: Россия начала сражаться всерьез

BI: армия и ВПК России стали эффективнее – это серьезная проблема для Украины

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Спустя два с половиной года жестоких боев складывается ощущение, что Россия наконец-то начала воевать всерьез. К сегодняшнему дню российские войска и оборонно-промышленный комплекс стали заметно эффективнее, чем в начале конфликта на Украине, пишет в материале для немецкого издания Business Insider обозреватель Джейк Эпштейн.
Он напомнил, что Россия сорвала прошлогоднее контрнаступление ВСУ, после чего – весной нынешнего года - воспользовалась проволочкой с американской военной поддержкой Украины.
А "в последние недели на Западе бьют тревогу", пишет Эпштейн. При этом он утверждает, что, как подсчитала американская разведка в марте 2024 года, тупиковая ситуация на поле боя сменилась перевесом России.
"Это важный переломный момент в усилиях России: она намерена относиться к своей специальной военной операции как к настоящему конфликту и всерьез планировать долгосрочную стратегию", — заявил в беседе с BI руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны и аналитик по России Джордж Баррос.
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При этом рывок на Харьков, по мнению Эпштейна, свидетельствует, что Россия "готовит почву для многопланового летнего наступления, которое может еще больше растянуть силы ВСУ".
В то же время в статье отмечается, что в рядах ВСУ наблюдается как падение боевого духа, так и нехватка личного состава, чего не было год назад, когда многие с оптимизмом ждали контрнаступления.
Похоже, сегодня Россия способна "подчинить себе Украину так, как не могла ранее, введя войска в феврале 2022 года", - отметил Украины австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан, чьи слова приводятся в материале. "Как противник Россия сейчас опаснее чем два года назад", — подчеркнул он.
Вместе с тем старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг заявил, что российские войска пользуются численным превосходством и растягивают ВСУ вдоль обширной линии фронта. При этом он назвал перспективы Украины "мрачными".
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссиинаступлениеУКРАИНА
 
 
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