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Проблем у Зеленского все больше: жадность кредиторов убьет киевский режим - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Проблем у Зеленского все больше: жадность кредиторов убьет киевский режим
Проблем у Зеленского все больше: жадность кредиторов убьет киевский режим - 20.05.2024, ПРАЙМ
Проблем у Зеленского все больше: жадность кредиторов убьет киевский режим
Президент Украины Владимир Зеленский готов затягивать конфликт и продлевать свое президентство бесконечно, но у него возникает новая проблема: западные... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:26+0300
2024-05-20T13:00+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский готов затягивать конфликт и продлевать свое президентство бесконечно, но у него возникает новая проблема: западные кредиторы начинают проявлять нетерпение. Неужто жадность финансистов рождает надежду на мир? Таким вопросом задается в статье для издания Myśl Polska обозреватель Яцек Франковский.Обозреватель напомнил заявление украинского лидера о том, что на предстоящей мирной конференции в Швейцарии он готов разговаривать со всеми, кроме представителей Российской Федерации. При этом автор статьи подчеркнул, что еще задолго д этого заявления Зеленского – в январе 2024 года - глава МИД Швейцарии отметил, что переговоры о мире на Украине без участия Российской Федерации бессмысленны."Переговоры с самим собой и союзниками обеспечивают Зеленскому возможность затягивать конфликт и, как следствие, пролонгировать его президентство. Украина способна тянуть этот конфликт бесконечно, но тут возникает одна загвоздка: жаждущие прибыли кредиторы начинают проявлять нетерпение", - говорится в материале.Иностранные держатели украинских облигаций приняли меры, чтобы заставить Киев начать погашать долги уже в 2025 году, пишет Франковский, ссылаясь на публикацию Wall Street Journal.При этом он отмечает, что финансовая группа, в которую, в том числе, входят инвестиционные монстры BlackRock и Pimco, в 2022 году предоставила Украине кредитные каникулы на два года, поскольку предполагала, что конфликт завершится к 2024 году. Однако прогнозы оказались ошибочными, и в результате кредиторы наняли коллекторов — сотрудников юридической компании Weil Gotshal &amp; Manges и финансистов из PJT Partners.Нанятые коллекторы, по словам Франковского, должны были заключить с украинскими официальными лицами сделку о возобновлении выплаты Киевом процентов в 2025 году."Неужто жадность финансистов рождает надежду на мир?" - задается автор вопросом в заключение.
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украина, выплаты
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, выплаты
12:26 20.05.2024 (обновлено: 13:00 20.05.2024)
 
Проблем у Зеленского все больше: жадность кредиторов убьет киевский режим

MP: над Зеленским нависла проблема погашения долгов западным кредиторам

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский готов затягивать конфликт и продлевать свое президентство бесконечно, но у него возникает новая проблема: западные кредиторы начинают проявлять нетерпение. Неужто жадность финансистов рождает надежду на мир? Таким вопросом задается в статье для издания Myśl Polska обозреватель Яцек Франковский.
Обозреватель напомнил заявление украинского лидера о том, что на предстоящей мирной конференции в Швейцарии он готов разговаривать со всеми, кроме представителей Российской Федерации. При этом автор статьи подчеркнул, что еще задолго д этого заявления Зеленского – в январе 2024 года - глава МИД Швейцарии отметил, что переговоры о мире на Украине без участия Российской Федерации бессмысленны.
"Переговоры с самим собой и союзниками обеспечивают Зеленскому возможность затягивать конфликт и, как следствие, пролонгировать его президентство. Украина способна тянуть этот конфликт бесконечно, но тут возникает одна загвоздка: жаждущие прибыли кредиторы начинают проявлять нетерпение", - говорится в материале.
Иностранные держатели украинских облигаций приняли меры, чтобы заставить Киев начать погашать долги уже в 2025 году, пишет Франковский, ссылаясь на публикацию Wall Street Journal.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
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Вчера, 18:31
При этом он отмечает, что финансовая группа, в которую, в том числе, входят инвестиционные монстры BlackRock и Pimco, в 2022 году предоставила Украине кредитные каникулы на два года, поскольку предполагала, что конфликт завершится к 2024 году. Однако прогнозы оказались ошибочными, и в результате кредиторы наняли коллекторов — сотрудников юридической компании Weil Gotshal & Manges и финансистов из PJT Partners.
Нанятые коллекторы, по словам Франковского, должны были заключить с украинскими официальными лицами сделку о возобновлении выплаты Киевом процентов в 2025 году.
"Неужто жадность финансистов рождает надежду на мир?" - задается автор вопросом в заключение.
 
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