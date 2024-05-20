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"Хороший пример нейтралитета". Украине посоветовали идти новым путем

"Хороший пример нейтралитета". Украине посоветовали идти новым путем - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Хороший пример нейтралитета". Украине посоветовали идти новым путем

Соединенные Штаты должны убедить Киев пойти на мирные переговоры с Москвой, так как финансирование конфликта только затягиевает кровопролитие, пишет издание The | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:51+0300

2024-05-20T14:51+0300

2024-05-20T14:51+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны убедить Киев пойти на мирные переговоры с Москвой, так как финансирование конфликта только затягиевает кровопролитие, пишет издание The American Conservative."Решающее значение в любом будущем мирном соглашении будет иметь украинский нейтралитет. Это послужит Москве сигналом, что Вашингтон и Киев всерьез настроены поддерживать мир в долгосрочной перспективе", — отметили авторы публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, последний транш американской помощи в размере 61 миллиарда долларов, предоставленный Украине, по мнению экспертов, не сможет изменить исход российско-украинского конфликта.Кроме того, Россия производит в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ. Также промышленная база России значительно выросла за время конфликта, несмотря на противодействие со стороны Запада, заметили акторы публикации.В издании заключили, что Вашингтону стоит сосредоточиться на распределении экономического бремени на способных союзниках и подтолкнуть Киев к переговорам, чтобы избежать дестабилизации в Европе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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