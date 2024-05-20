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"Хороший пример нейтралитета". Украине посоветовали идти новым путем - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240520/ukraina-848332447.html
"Хороший пример нейтралитета". Украине посоветовали идти новым путем
"Хороший пример нейтралитета". Украине посоветовали идти новым путем - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Хороший пример нейтралитета". Украине посоветовали идти новым путем
Соединенные Штаты должны убедить Киев пойти на мирные переговоры с Москвой, так как финансирование конфликта только затягиевает кровопролитие, пишет издание The | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:51+0300
2024-05-20T14:51+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны убедить Киев пойти на мирные переговоры с Москвой, так как финансирование конфликта только затягиевает кровопролитие, пишет издание The American Conservative."Решающее значение в любом будущем мирном соглашении будет иметь украинский нейтралитет. Это послужит Москве сигналом, что Вашингтон и Киев всерьез настроены поддерживать мир в долгосрочной перспективе", — отметили авторы публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, последний транш американской помощи в размере 61 миллиарда долларов, предоставленный Украине, по мнению экспертов, не сможет изменить исход российско-украинского конфликта.Кроме того, Россия производит в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ. Также промышленная база России значительно выросла за время конфликта, несмотря на противодействие со стороны Запада, заметили акторы публикации.В издании заключили, что Вашингтону стоит сосредоточиться на распределении экономического бремени на способных союзниках и подтолкнуть Киев к переговорам, чтобы избежать дестабилизации в Европе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, украина, новости
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости
14:51 20.05.2024
 
"Хороший пример нейтралитета". Украине посоветовали идти новым путем

TAC: последний пакет американской помощи не переломит ситуацию на Украине

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны убедить Киев пойти на мирные переговоры с Москвой, так как финансирование конфликта только затягиевает кровопролитие, пишет издание The American Conservative.
"Решающее значение в любом будущем мирном соглашении будет иметь украинский нейтралитет. Это послужит Москве сигналом, что Вашингтон и Киев всерьез настроены поддерживать мир в долгосрочной перспективе", — отметили авторы публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По мнению авторов материала, последний транш американской помощи в размере 61 миллиарда долларов, предоставленный Украине, по мнению экспертов, не сможет изменить исход российско-украинского конфликта.
Кроме того, Россия производит в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ. Также промышленная база России значительно выросла за время конфликта, несмотря на противодействие со стороны Запада, заметили акторы публикации.
В издании заключили, что Вашингтону стоит сосредоточиться на распределении экономического бремени на способных союзниках и подтолкнуть Киев к переговорам, чтобы избежать дестабилизации в Европе.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
18 мая, 18:32
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАНовости
 
 
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