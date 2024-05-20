https://1prime.ru/20240520/ukraina-848334161.html
Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову
Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову - 20.05.2024, ПРАЙМ
Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову
Украинцы раскрыли план Путина и не будут перебрасывать дополнительные силы из Донбасса под Харьков. Таким мнением с изданием Fakt поделился польский генерал... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:27+0300
2024-05-20T15:27+0300
2024-05-20T15:27+0300
спецоперация на украине
россия
украина
польша
харьков
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_14bcf41e27d297cc704e91372628f0ae.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Украинцы раскрыли план Путина и не будут перебрасывать дополнительные силы из Донбасса под Харьков. Таким мнением с изданием Fakt поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак."Украинцы наверняка не будут выводить войска с Донбасса, поскольку знают, что именно он является целью путинских наступательных операций. Путин хочет занять Донбасс, поэтому он, безусловно, очень хотел бы, чтобы украинцы перебросили свои войска с Донбасса в другое место", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам генерала, российская армия намеренно не форсирует реку Северский Донец и продолжает действовать на севере и востоке от Харькова. Кремль также надеется, что российские военные смогут устранить угрозу со стороны украинской армии в Белгородской области.Скшипчак отметил, что украинская оборона укрепляется, но возможна проблема, если русские подойдут ближе чем на 40 километров к Харькову, они смогут обстрелять город из артиллерии и превратить его в руины.Ко всему прочему, осада Харькова привела бы к большим потерям для наступающей стороны, поэтому российские военные скорее уничтожат город, чем пойдут на его штурм, заключил он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240520/namereniya-848332035.html
украина
польша
харьков
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d4d401161456aa26d7629d30b86940d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, польша, харьков, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, ХАРЬКОВ, Новости
Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову
Генерал Скшипчак: штурм Харькова российским войсками был бы выгоден Украине
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Украинцы раскрыли план Путина и не будут перебрасывать дополнительные силы из Донбасса под Харьков. Таким мнением с изданием Fakt поделился
польский генерал Вальдемар Скшипчак.
"Украинцы наверняка не будут выводить войска с Донбасса, поскольку знают, что именно он является целью путинских наступательных операций. Путин хочет занять Донбасс, поэтому он, безусловно, очень хотел бы, чтобы украинцы перебросили свои войска с Донбасса в другое место", — отметил он.
По словам генерала, российская армия намеренно не форсирует реку Северский Донец и продолжает действовать на севере и востоке от Харькова. Кремль также надеется, что российские военные смогут устранить угрозу со стороны украинской армии в Белгородской области.
Скшипчак отметил, что украинская оборона укрепляется, но возможна проблема, если русские подойдут ближе чем на 40 километров к Харькову, они смогут обстрелять город из артиллерии и превратить его в руины.
Ко всему прочему, осада Харькова привела бы к большим потерям для наступающей стороны, поэтому российские военные скорее уничтожат город, чем пойдут на его штурм, заключил он.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков