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Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову

Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову - 20.05.2024, ПРАЙМ

Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову

Украинцы раскрыли план Путина и не будут перебрасывать дополнительные силы из Донбасса под Харьков. Таким мнением с изданием Fakt поделился польский генерал... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:27+0300

2024-05-20T15:27+0300

2024-05-20T15:27+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Украинцы раскрыли план Путина и не будут перебрасывать дополнительные силы из Донбасса под Харьков. Таким мнением с изданием Fakt поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак."Украинцы наверняка не будут выводить войска с Донбасса, поскольку знают, что именно он является целью путинских наступательных операций. Путин хочет занять Донбасс, поэтому он, безусловно, очень хотел бы, чтобы украинцы перебросили свои войска с Донбасса в другое место", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам генерала, российская армия намеренно не форсирует реку Северский Донец и продолжает действовать на севере и востоке от Харькова. Кремль также надеется, что российские военные смогут устранить угрозу со стороны украинской армии в Белгородской области.Скшипчак отметил, что украинская оборона укрепляется, но возможна проблема, если русские подойдут ближе чем на 40 километров к Харькову, они смогут обстрелять город из артиллерии и превратить его в руины.Ко всему прочему, осада Харькова привела бы к большим потерям для наступающей стороны, поэтому российские военные скорее уничтожат город, чем пойдут на его штурм, заключил он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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