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Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову
Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову - 20.05.2024, ПРАЙМ
Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову
Украинцы раскрыли план Путина и не будут перебрасывать дополнительные силы из Донбасса под Харьков. Таким мнением с изданием Fakt поделился польский генерал... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:27+0300
2024-05-20T15:27+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Украинцы раскрыли план Путина и не будут перебрасывать дополнительные силы из Донбасса под Харьков. Таким мнением с изданием Fakt поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак."Украинцы наверняка не будут выводить войска с Донбасса, поскольку знают, что именно он является целью путинских наступательных операций. Путин хочет занять Донбасс, поэтому он, безусловно, очень хотел бы, чтобы украинцы перебросили свои войска с Донбасса в другое место", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам генерала, российская армия намеренно не форсирует реку Северский Донец и продолжает действовать на севере и востоке от Харькова. Кремль также надеется, что российские военные смогут устранить угрозу со стороны украинской армии в Белгородской области.Скшипчак отметил, что украинская оборона укрепляется, но возможна проблема, если русские подойдут ближе чем на 40 километров к Харькову, они смогут обстрелять город из артиллерии и превратить его в руины.Ко всему прочему, осада Харькова привела бы к большим потерям для наступающей стороны, поэтому российские военные скорее уничтожат город, чем пойдут на его штурм, заключил он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, польша, харьков, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, ХАРЬКОВ, Новости
15:27 20.05.2024
 
Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову

Генерал Скшипчак: штурм Харькова российским войсками был бы выгоден Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Украинцы раскрыли план Путина и не будут перебрасывать дополнительные силы из Донбасса под Харьков. Таким мнением с изданием Fakt поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак.
"Украинцы наверняка не будут выводить войска с Донбасса, поскольку знают, что именно он является целью путинских наступательных операций. Путин хочет занять Донбасс, поэтому он, безусловно, очень хотел бы, чтобы украинцы перебросили свои войска с Донбасса в другое место", — отметил он.
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По словам генерала, российская армия намеренно не форсирует реку Северский Донец и продолжает действовать на севере и востоке от Харькова. Кремль также надеется, что российские военные смогут устранить угрозу со стороны украинской армии в Белгородской области.
Скшипчак отметил, что украинская оборона укрепляется, но возможна проблема, если русские подойдут ближе чем на 40 километров к Харькову, они смогут обстрелять город из артиллерии и превратить его в руины.
Ко всему прочему, осада Харькова привела бы к большим потерям для наступающей стороны, поэтому российские военные скорее уничтожат город, чем пойдут на его штурм, заключил он.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Легче точно не будет". ВСУ сделали предположение о планах РФ на Харьков
14:45
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАПОЛЬШАХАРЬКОВНовости
 
 
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