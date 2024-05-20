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Индейцы встретятся с властями США по запрету на импорт урана из РФ - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Индейцы встретятся с властями США по запрету на импорт урана из РФ
Индейцы встретятся с властями США по запрету на импорт урана из РФ - 20.05.2024, ПРАЙМ
Индейцы встретятся с властями США по запрету на импорт урана из РФ
Индейцы племени навахо в США в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента страны Джо Байдена после принятия им закона о запрете на... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T08:07+0300
2024-05-20T08:16+0300
экономика
поставки урана
сша
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ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Индейцы племени навахо в США в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента страны Джо Байдена после принятия им закона о запрете на импорт российского урана. Об этом рассказал в интервью агентству РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин."Да, мы это сделаем", — ответил он на вопрос о том, планируют ли индейцы навахо встречу с представителями Белого дома для обсуждения последствий принятого закона.Представитель отметил, что индейцы навахо неизменно выступают против добычи урана на своих землях, поскольку она связана с рисками для здоровья племени и загрязнения окружающей среды."Мы считаем, что любая инициатива, независимо от того, касается она отечественных или зарубежных источников урана, должна учитывать последствия для окружающей среды и здоровья всех вовлеченных сообществ", — добавил представитель племени и указал важность перехода на безопасные источники энергии, которые не ставят под угрозу здоровье и безопасность наших земли и населений.Он также отметил, что указанные последствия лишь укрепили приверженность индейского племени приоритету сохранения жизни и "благополучия окружающей среды".Ранее СМИ из США сообщали о планах американских производителей урана начать перевозку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки.Байден в мае утвердил принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России."Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал данный нормативный акт дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев рассказал журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.Навахо является крупнейшим индейским племенем в США и занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам.
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поставки урана, сша
Экономика, поставки урана, США
08:07 20.05.2024 (обновлено: 08:16 20.05.2024)
 
Индейцы встретятся с властями США по запрету на импорт урана из РФ

РИА Новости: индейцы навахо встретятся с властями США по запрету на ввоз урана из РФ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Индейцы племени навахо в США в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента страны Джо Байдена после принятия им закона о запрете на импорт российского урана. Об этом рассказал в интервью агентству РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.
"Да, мы это сделаем", — ответил он на вопрос о том, планируют ли индейцы навахо встречу с представителями Белого дома для обсуждения последствий принятого закона.
Представитель отметил, что индейцы навахо неизменно выступают против добычи урана на своих землях, поскольку она связана с рисками для здоровья племени и загрязнения окружающей среды.
"Мы считаем, что любая инициатива, независимо от того, касается она отечественных или зарубежных источников урана, должна учитывать последствия для окружающей среды и здоровья всех вовлеченных сообществ", — добавил представитель племени и указал важность перехода на безопасные источники энергии, которые не ставят под угрозу здоровье и безопасность наших земли и населений.
Он также отметил, что указанные последствия лишь укрепили приверженность индейского племени приоритету сохранения жизни и "благополучия окружающей среды".
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
"Их остановили": в США заявили об ударе в спину Украине
Вчера, 15:11
Ранее СМИ из США сообщали о планах американских производителей урана начать перевозку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки.
Байден в мае утвердил принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России.
"Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал данный нормативный акт дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев рассказал журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.
Навахо является крупнейшим индейским племенем в США и занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам.
 
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