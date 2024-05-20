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Железные дороги в новых регионах получат средства на восстановление

Железные дороги в новых регионах получат средства на восстановление - 20.05.2024, ПРАЙМ

Железные дороги в новых регионах получат средства на восстановление

Железнодорожная инфраструктура в новых регионах РФ в 2024 году получит на восстановление 11 миллиардов рублей, сообщил Росжелдор. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T16:41+0300

2024-05-20T16:41+0300

2024-05-20T16:41+0300

экономика

новые регионы рф

железные дороги

финансирование

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Железнодорожная инфраструктура в новых регионах РФ в 2024 году получит на восстановление 11 миллиардов рублей, сообщил Росжелдор. Деятельность на территории новых регионов ведет подведомственное Росжелдору ФГУП "Железные дороги Новороссии". Предприятие создано в мае 2023 года для объединения железных дорог новых регионов: ГУП ДНР "Донецкая железная дорога", ГУП ЛНР "Луганская железная дорога", ГУП "Херсонская железная дорога", ГП "Мелитопольская железная дорога" и Трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса". "Одиннадцать миллиардов рублей будет направлено в 2024 году на восстановление железнодорожной инфраструктуры на территории новых регионов", - говорится в сообщении Росжелдора. Замруководителя Росжелдора Александр Батюк на совещании в Совете Федерации, посвященном восстановлению экономического потенциала, в том числе портовой инфраструктуры, Азовского моря, сообщил, что в первую очередь, задача восстановить разрушенные объекты: депо, контактную сеть - и капитально отремонтировать пути. По его словам, которые привели в Росжелдоре, за 2023 год порядка 9,6 миллиарда рублей уже направлено и выполнен огромный пласт работы для восстановления инфраструктуры и поддержания ее в работоспособном состоянии. Батюк добавил, что по итогам 2024 года объем перевезенных грузов на сети ФГУП "Железные дороги Новороссии" может достичь 22,5 миллиона тонн. Всего с января по апрель 2024 года объем грузоперевозок составил порядка 6,2 миллиона тонн, что выше планового показателя на 5,2%.

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новые регионы рф, железные дороги, финансирование