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На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом

На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом - 20.05.2024, ПРАЙМ

На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом

Вооруженные силы России в ходе наступления в Харьковской области сумели добиться серьезных результатов. Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:27+0300

2024-05-20T12:27+0300

2024-05-20T12:27+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России в ходе наступления в Харьковской области сумели добиться серьезных результатов. Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан в эфире телеканала CNN."Они взяли под контроль много территорий", — рассказал он о ситуации в Харьковской области.По мнению австралийского военного, Россия зочет создать там санитарную зону.Райан добавил, что ВС России продвигаются на нескольких участках фронта, поэтому ВСУ грозит истощение резервов.Ранее в пятницу, 17 мая, президент России Владимир Путин выступал на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Глава государства отмечал, что у Москвы в настоящее время нет планов захватывать Харьков.

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