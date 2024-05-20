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На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом - 20.05.2024, ПРАЙМ
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На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом
На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом - 20.05.2024, ПРАЙМ
На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом
Вооруженные силы России в ходе наступления в Харьковской области сумели добиться серьезных результатов. Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:27+0300
2024-05-20T12:27+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России в ходе наступления в Харьковской области сумели добиться серьезных результатов. Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан в эфире телеканала CNN."Они взяли под контроль много территорий", — рассказал он о ситуации в Харьковской области.По мнению австралийского военного, Россия зочет создать там санитарную зону.Райан добавил, что ВС России продвигаются на нескольких участках фронта, поэтому ВСУ грозит истощение резервов.Ранее в пятницу, 17 мая, президент России Владимир Путин выступал на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Глава государства отмечал, что у Москвы в настоящее время нет планов захватывать Харьков.
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россия, вс рф, украина, харьков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, УКРАИНА, ХАРЬКОВ
12:27 20.05.2024
 
На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом

Генерал Райан: российская армия активно продвигается в Харьковской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России в ходе наступления в Харьковской области сумели добиться серьезных результатов. Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан в эфире телеканала CNN.
"Они взяли под контроль много территорий", — рассказал он о ситуации в Харьковской области.
По мнению австралийского военного, Россия зочет создать там санитарную зону.
Райан добавил, что ВС России продвигаются на нескольких участках фронта, поэтому ВСУ грозит истощение резервов.
Ранее в пятницу, 17 мая, президент России Владимир Путин выступал на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Глава государства отмечал, что у Москвы в настоящее время нет планов захватывать Харьков.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВС РФУКРАИНАХАРЬКОВ
 
 
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