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План Запада буксует. России не помешали получать доходы от нефти - 20.05.2024, ПРАЙМ
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План Запада буксует. России не помешали получать доходы от нефти
План Запада буксует. России не помешали получать доходы от нефти - 20.05.2024, ПРАЙМ
План Запада буксует. России не помешали получать доходы от нефти
Европа и США стремились не дать России получать прибыль от экспорта нефти, страна избежала этих попыток. Об этом пишет газета The New York Times. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T18:59+0300
2024-05-20T18:59+0300
энергетика
нефть
россия
сша
g7
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Европа и США стремились не дать России получать прибыль от экспорта нефти, страна избежала этих попыток. Об этом пишет газета The New York Times.Как отмечает издание, США и G7 в 2022 году задались целью ограничить стоимость российского "черного золота", ограничив возможности Москвы получать прибыль от энергопоставок и позволив ее нефти "вращаться" на рынке для предотвращения глобального ценового шока. Однако спустя 1,5 года Запад достиг только одной цели."Несколько факторов позволили России продолжать зарабатывать на доходах от продажи нефти, в том числе смягченные усилия по ограничению стоимости", - говорится в материалах. - "Создание Россией обширного "теневого" флота танкеров позволило ей обойти эту политику".Так, в апреле, согласно отчетам Международного валютного фонда, большая часть российской нефти была продана по цене выше "потолка" в 60 долларов за баррель. Российская экономика оказалась более устойивой, чем ожидалось, что вынуждает задаться вопросом об эффективности санкционной политики стран "Большой семерки", подчеркивает NYT.
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нефть, россия, сша, g7
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, США, G7
18:59 20.05.2024
 
План Запада буксует. России не помешали получать доходы от нефти

NYT: военная машина РФ набирает обороты, а план Запада ограничить доходы от нефти буксует

© fotolia.com / sedi78Танкер
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© fotolia.com / sedi78
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Европа и США стремились не дать России получать прибыль от экспорта нефти, страна избежала этих попыток. Об этом пишет газета The New York Times.
Как отмечает издание, США и G7 в 2022 году задались целью ограничить стоимость российского "черного золота", ограничив возможности Москвы получать прибыль от энергопоставок и позволив ее нефти "вращаться" на рынке для предотвращения глобального ценового шока. Однако спустя 1,5 года Запад достиг только одной цели.
"Несколько факторов позволили России продолжать зарабатывать на доходах от продажи нефти, в том числе смягченные усилия по ограничению стоимости", - говорится в материалах. - "Создание Россией обширного "теневого" флота танкеров позволило ей обойти эту политику".
Так, в апреле, согласно отчетам Международного валютного фонда, большая часть российской нефти была продана по цене выше "потолка" в 60 долларов за баррель.
Российская экономика оказалась более устойивой, чем ожидалось, что вынуждает задаться вопросом об эффективности санкционной политики стран "Большой семерки", подчеркивает NYT.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
МИД Великобритании обвинил Россию в поставках нефти КНДР в обмен на оружие
17 мая, 18:12
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯСШАG7
 
 
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