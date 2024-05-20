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План Запада буксует. России не помешали получать доходы от нефти

План Запада буксует. России не помешали получать доходы от нефти - 20.05.2024, ПРАЙМ

План Запада буксует. России не помешали получать доходы от нефти

Европа и США стремились не дать России получать прибыль от экспорта нефти, страна избежала этих попыток. Об этом пишет газета The New York Times. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:59+0300

2024-05-20T18:59+0300

2024-05-20T18:59+0300

энергетика

нефть

россия

сша

g7

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Европа и США стремились не дать России получать прибыль от экспорта нефти, страна избежала этих попыток. Об этом пишет газета The New York Times.Как отмечает издание, США и G7 в 2022 году задались целью ограничить стоимость российского "черного золота", ограничив возможности Москвы получать прибыль от энергопоставок и позволив ее нефти "вращаться" на рынке для предотвращения глобального ценового шока. Однако спустя 1,5 года Запад достиг только одной цели."Несколько факторов позволили России продолжать зарабатывать на доходах от продажи нефти, в том числе смягченные усилия по ограничению стоимости", - говорится в материалах. - "Создание Россией обширного "теневого" флота танкеров позволило ей обойти эту политику".Так, в апреле, согласно отчетам Международного валютного фонда, большая часть российской нефти была продана по цене выше "потолка" в 60 долларов за баррель. Российская экономика оказалась более устойивой, чем ожидалось, что вынуждает задаться вопросом об эффективности санкционной политики стран "Большой семерки", подчеркивает NYT.

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нефть, россия, сша, g7