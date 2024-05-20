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"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети - 20.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240520/zelenskiy-848340239.html
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
Владимир Зеленский заявил, что "Россия пытается расширить конфликт". Польователи соцсети Х раскритиковали его слова. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:15+0300
2024-05-20T17:15+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что "Россия пытается расширить конфликт". Польователи соцсети Х раскритиковали его слова."Ты коррумпированный лжец, который погубил своих собственных людей и нацию", — заявил Don Lisander WZ.Другие пользователи заявили о проигрыше Украины, призвав Зеленского сдаться сейчас и перестать отстаивать интересы США.
https://1prime.ru/20240520/zakharova-848335208.html
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владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, РОССИЯ
17:15 20.05.2024
 
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети

Пользователи соцсети Х негативно отнеслись к чловам Зеленского о России

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что "Россия пытается расширить конфликт". Польователи соцсети Х раскритиковали его слова.
"Ты коррумпированный лжец, который погубил своих собственных людей и нацию", — заявил Don Lisander WZ.
Другие пользователи заявили о проигрыше Украины, призвав Зеленского сдаться сейчас и перестать отстаивать интересы США.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Формула Зеленского" не выведет Украину из тупика, заявила Захарова
15:49
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
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