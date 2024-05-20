https://1prime.ru/20240520/zelenskiy-848340239.html

"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети

"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети - 20.05.2024, ПРАЙМ

"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети

Владимир Зеленский заявил, что "Россия пытается расширить конфликт". Польователи соцсети Х раскритиковали его слова. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T17:15+0300

2024-05-20T17:15+0300

2024-05-20T17:15+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что "Россия пытается расширить конфликт". Польователи соцсети Х раскритиковали его слова."Ты коррумпированный лжец, который погубил своих собственных людей и нацию", — заявил Don Lisander WZ.Другие пользователи заявили о проигрыше Украины, призвав Зеленского сдаться сейчас и перестать отстаивать интересы США.

https://1prime.ru/20240520/zakharova-848335208.html

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владимир зеленский, россия