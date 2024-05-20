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"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
Владимир Зеленский заявил, что "Россия пытается расширить конфликт". Польователи соцсети Х раскритиковали его слова. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:15+0300
2024-05-20T17:15+0300
2024-05-20T17:15+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что "Россия пытается расширить конфликт". Польователи соцсети Х раскритиковали его слова."Ты коррумпированный лжец, который погубил своих собственных людей и нацию", — заявил Don Lisander WZ.Другие пользователи заявили о проигрыше Украины, призвав Зеленского сдаться сейчас и перестать отстаивать интересы США.
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владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, РОССИЯ
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
Пользователи соцсети Х негативно отнеслись к чловам Зеленского о России