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Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода - 20.05.2024, ПРАЙМ
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент Владимира... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:35+0300
2024-05-20T12:35+0300
2024-05-20T12:37+0300
спецоперация на украине
сво
владимир путин
дмитрий песков
массированный обстрел центра белгорода
белгородская область
белгород
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент Владимира Путина о создании санитарной зоны безопасности."С тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу", - уточнил он цель создания такой зоны. 18 марта, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, Путин заявил, что она должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Летом прошлого года он также заявлял о создании санитарной зоны, поскольку Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.
белгородская область
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сво, владимир путин, дмитрий песков, массированный обстрел центра белгорода, белгородская область, белгород
Спецоперация на Украине, СВО, Владимир Путин, Дмитрий Песков, массированный обстрел центра Белгорода, Белгородская область, БЕЛГОРОД
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода
Песков: идет операция по созданию санитарной зоны безопасности для Белгорода
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент Владимира Путина о создании санитарной зоны безопасности.
"С тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу", - уточнил он цель создания такой зоны.
18 марта, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, Путин заявил, что она должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Летом прошлого года он также заявлял о создании санитарной зоны, поскольку Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.