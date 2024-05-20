Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240520/zona-848326112.html
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода - 20.05.2024, ПРАЙМ
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент Владимира... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:35+0300
2024-05-20T12:37+0300
спецоперация на украине
сво
владимир путин
дмитрий песков
массированный обстрел центра белгорода
белгородская область
белгород
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/62/840156246_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_1d0305df8a0d98d96c386f1d15319287.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент Владимира Путина о создании санитарной зоны безопасности."С тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу", - уточнил он цель создания такой зоны. 18 марта, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, Путин заявил, что она должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Летом прошлого года он также заявлял о создании санитарной зоны, поскольку Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.
белгородская область
белгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/62/840156246_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b763b1a9bd790184949cc6a9d6cf49ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, владимир путин, дмитрий песков, массированный обстрел центра белгорода, белгородская область, белгород
Спецоперация на Украине, СВО, Владимир Путин, Дмитрий Песков, массированный обстрел центра Белгорода, Белгородская область, БЕЛГОРОД
12:35 20.05.2024 (обновлено: 12:37 20.05.2024)
 
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода

Песков: идет операция по созданию санитарной зоны безопасности для Белгорода

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент Владимира Путина о создании санитарной зоны безопасности.
"С тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу", - уточнил он цель создания такой зоны.
18 марта, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, Путин заявил, что она должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Летом прошлого года он также заявлял о создании санитарной зоны, поскольку Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.
 
Спецоперация на УкраинеСВОВладимир ПутинДмитрий Песковмассированный обстрел центра БелгородаБелгородская областьБЕЛГОРОД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала