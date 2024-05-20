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Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода

Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода - 20.05.2024, ПРАЙМ

Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент Владимира... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:35+0300

2024-05-20T12:35+0300

2024-05-20T12:37+0300

спецоперация на украине

сво

владимир путин

дмитрий песков

массированный обстрел центра белгорода

белгородская область

белгород

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент Владимира Путина о создании санитарной зоны безопасности."С тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу", - уточнил он цель создания такой зоны. 18 марта, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, Путин заявил, что она должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Летом прошлого года он также заявлял о создании санитарной зоны, поскольку Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.

белгородская область

белгород

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сво, владимир путин, дмитрий песков, массированный обстрел центра белгорода, белгородская область, белгород