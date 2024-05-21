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Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом" - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом"
Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом" - 21.05.2024, ПРАЙМ
Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом"
Российские электромобили "Атом" планируется запустить в массовое производство в 2025 году, сообщил глава КАМАЗа Сергей Коготин премьер-министру РФ Михаилу... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:23+0300
2024-05-21T12:23+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Российские электромобили "Атом" планируется запустить в массовое производство в 2025 году, сообщил глава КАМАЗа Сергей Коготин премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. На выставке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) во вторник Мишустин ознакомился со стендом корпорации Росатом и КАМАЗа, где была презентована операционная система для перспективного инновационного отечественного автомобиля "Атом". В ходе знакомства со стендом Мишустин спросил о сроках серийного производства автомобилей "Атом": "Когда массовое производство?" "2025 год", - ответил Коготин. "Ждём, ждём, ждём. Особенно на российском софте", - заявил премьер. Мишустину также рассказали, что "Атомом" интересуются не только физические лица, но и сервисы такси и каршеринга. Кроме того, глава Росатома Алексей Лихачев рассказал Мишустину о разработке САРУС - технологически независимой системе управления полным жизненным циклом изделий для промышленных предприятий. Она работает на российском геометрическом ядре, импортонезависимой операционной системе. "Планируем в 2027 году ввести платформу в промышленную эксплуатацию", - сообщил Лихачев.
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авто, электромобили
Экономика, Авто, электромобили
12:23 21.05.2024
 
Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом"

Глава КАМАЗА Коготин: массовое производство электрокара "Атом" начнется в 2025 г

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский электромобиль "Атом"
Российский электромобиль Атом - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Российские электромобили "Атом" планируется запустить в массовое производство в 2025 году, сообщил глава КАМАЗа Сергей Коготин премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
На выставке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) во вторник Мишустин ознакомился со стендом корпорации Росатом и КАМАЗа, где была презентована операционная система для перспективного инновационного отечественного автомобиля "Атом".
В ходе знакомства со стендом Мишустин спросил о сроках серийного производства автомобилей "Атом": "Когда массовое производство?" "2025 год", - ответил Коготин. "Ждём, ждём, ждём. Особенно на российском софте", - заявил премьер.
Мишустину также рассказали, что "Атомом" интересуются не только физические лица, но и сервисы такси и каршеринга.
Кроме того, глава Росатома Алексей Лихачев рассказал Мишустину о разработке САРУС - технологически независимой системе управления полным жизненным циклом изделий для промышленных предприятий. Она работает на российском геометрическом ядре, импортонезависимой операционной системе. "Планируем в 2027 году ввести платформу в промышленную эксплуатацию", - сообщил Лихачев.
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