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Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом"

Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом" - 21.05.2024, ПРАЙМ

Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом"

Российские электромобили "Атом" планируется запустить в массовое производство в 2025 году, сообщил глава КАМАЗа Сергей Коготин премьер-министру РФ Михаилу... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:23+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Российские электромобили "Атом" планируется запустить в массовое производство в 2025 году, сообщил глава КАМАЗа Сергей Коготин премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. На выставке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) во вторник Мишустин ознакомился со стендом корпорации Росатом и КАМАЗа, где была презентована операционная система для перспективного инновационного отечественного автомобиля "Атом". В ходе знакомства со стендом Мишустин спросил о сроках серийного производства автомобилей "Атом": "Когда массовое производство?" "2025 год", - ответил Коготин. "Ждём, ждём, ждём. Особенно на российском софте", - заявил премьер. Мишустину также рассказали, что "Атомом" интересуются не только физические лица, но и сервисы такси и каршеринга. Кроме того, глава Росатома Алексей Лихачев рассказал Мишустину о разработке САРУС - технологически независимой системе управления полным жизненным циклом изделий для промышленных предприятий. Она работает на российском геометрическом ядре, импортонезависимой операционной системе. "Планируем в 2027 году ввести платформу в промышленную эксплуатацию", - сообщил Лихачев.

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авто, электромобили